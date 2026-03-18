Surne Bilbaok 8 puntuko errenta defendatuko du, hirugarren finalerdia jarraian jokatzeko

Jaume Ponsarnau (Surne Bilbao)
Jaume Ponsarnau, Surne Bilbao taldeko entrenatzailea. Argazkia: Europa Press
AGENTZIAK | EITB

Surne Bilbaok Aliaga Petkimspor hartuko du asteazkenean FIBA Europa Kopako final-laurdenetako itzuliko partidan (20:00etan), Turkian lortutako zortzi puntuko errentari etekina atera eta txapelketako hirugarren finalerdia jarraian jokatzeko asmoz. Neurketa kirolakeitb.eus-en zuzenean jarraitzeko aukera izanen da.

Turkiako kantxan lortutako 69-77ko emaitzak ondo bideratuta utzi zuen talde bilbotarraren sailkapena, Miribillak babestuta iaz eskuratutako garaikurraren defentsan beste pauso bat emateko faboritoa baita.

Harald Frey joko-antolatzaile norvegiarrak ez du Europako hitzordun parte hartuko, duela hiru aste bere selekzioarekin jokatu zuen partidan giharretako lesioa izan baitzuen. Partidaren bilakaerak horretarako aukera ematen badu, Stefan Lazarevicek eta Amar Syllak gehiago jokatuko dute, biak ala biak duela hamar egunetik sendatuta baitaude. Serbiako hegalekoak ia ekarpen adierazgarria egin du ordutik, eta pibot senegaldarra ez da kantxara atera ere egin azken hiru norgehiagoketan.

Ozhan Civgin taldearen aurka garaipena lortuz gero, hamairugarrena jarraian izango litzateke txapelketan, eta horrek Bilboko taldeak Europan inoiz izan duen boladarik onena suposatuko luke.

Finalerdietarako txartela lortuz gero, Surne Bilbaok KK Bosna eta KC Szombathelyren arteko kanporaketako irabazlea izango luke aurkai. Kanporaketa hori ordu berean erabakiko da Bosniako kantxan, eta joanekoan Hungariako taldeak garaipen argia lortu zuen (81-66).

Jaume Ponsarnau Surne Bilbao taldeko entrenatzailearen ustez, giroa izango da partidako gakoetako bat, eta "Miribillak finalerdietara sailkatu nahi duela" aprobetxatu behar dutela azpimarratu du.

"Talentu handia dute, eta zortzi puntuko abantailarekin irabaz diezagukete. Gure helburua eragoztea da, haien bertuteak kontrolatzea eta agertzen direnean inspirazioa oztopatzea. Eta hori ez dago gure esku bakarrik, guztion esku baizik. Ziur nago Miribillak eta taldeak maila emango dutela", nabarmendu du prestatzaileak prentsaurrekoan.

Surne Bilbao garaile Turkian eta FIBA Europa Kopako finalerdietara hurbildu da
Saskibaloia Bilbao Basket FIBA Europe Cup

