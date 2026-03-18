FIBA EUROPE CUP

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Surne Bilbao supera a Aliaga Petkimspor logrando el billete para las semifinales (85-60)

Los hombres de negro se han impuesto en Miribilla y se han clasificado, por tercer año consecutivo, entre los cuatro mejores de la competición continental.

BILBAO (PAÍS VASCO), 18/03/2026.- El base sueco del Surne Bilbao Basket, Melwin Pantzar (i) y el jugador del Aliaga Petkimspor, Stanley Whittaker (d), durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa FIBA Europa disputado este miércoles en el Bilbao Arena de la capital vizcaína. EFE/Javier Zorrilla
Melwin Pantzar en el partido contra Aliaga Petkimspor, en Miribilla. Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok aise garaitu du Aliaga Petkimspor finalerdietarako txartela lortuz (85-60)
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

Surne Bilbao Basket ha derrotado 85-60 al Aliaga Petkimspor en el partido de vuelta de los cuartos de final de la FIBA Europe Cup disputado en Miribilla. El equipo de Jaume Ponsarnau ha confirmado así su presencia en semifinales, donde se medirá a los húngaros KC Szombathely en la eliminatoria que se disputará los días 1 y 8 de abril.

Los locales han salido concentrados desde el principio. En el primer cuarto, los aciertos exteriores de Jaworski, la dirección de Pantzar y el dominio interior del Hlinason han abierto una brecha abismal que al final de los primeros diez minutos ha terminado con un 31-16.

La superioridad bilbaína se ha mantenido durante el segundo cuarto. Han bajado un poco el ritmo, y, aún así, han logrado una ventaja de 26 puntos antes del descanso (52-26). En la recta final, Ponsarnau ha aprovechado para repartir minutos entre todos los jugadores y dosificar esfuerzos, cumpliendo con el objetivo de gestionar la rotación. Además, tras derrotar por 85-60 a los turcos, el Bilbao Basket ha asegurado su plaza en semifinales.

Surne Bilbao-Aliaga Petkimspor FIBA Partido de vuelta de cuartos de final de la Copa de Europa en Miribilla
Baloncesto Bilbao Basket FIBA Europe Cup

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