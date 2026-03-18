Surne Bilbao supera a Aliaga Petkimspor logrando el billete para las semifinales (85-60)

Surne Bilbao Basket ha derrotado 85-60 al Aliaga Petkimspor en el partido de vuelta de los cuartos de final de la FIBA Europe Cup disputado en Miribilla. El equipo de Jaume Ponsarnau ha confirmado así su presencia en semifinales, donde se medirá a los húngaros KC Szombathely en la eliminatoria que se disputará los días 1 y 8 de abril.

Los locales han salido concentrados desde el principio. En el primer cuarto, los aciertos exteriores de Jaworski, la dirección de Pantzar y el dominio interior del Hlinason han abierto una brecha abismal que al final de los primeros diez minutos ha terminado con un 31-16.

La superioridad bilbaína se ha mantenido durante el segundo cuarto. Han bajado un poco el ritmo, y, aún así, han logrado una ventaja de 26 puntos antes del descanso (52-26). En la recta final, Ponsarnau ha aprovechado para repartir minutos entre todos los jugadores y dosificar esfuerzos, cumpliendo con el objetivo de gestionar la rotación. Además, tras derrotar por 85-60 a los turcos, el Bilbao Basket ha asegurado su plaza en semifinales.