Surne Bilbao defiende una renta de 8 puntos para sellar su tercera semifinal consecutiva
El 69-77 firmado en pista turca dejó bien encarrilado el pase de un equipo bilbaíno que arropado además por Miribilla se perfila como favorito. Ponsarnau considera que el factor ambiental será una de las claves del partido.
El Surne Bilbao recibe el miércoles al Aliaga Petkimspor en la vuelta de los cuartos de final de la Copa FIBA Europa (20:00 horas) apoyado en la sólida renta de ocho que logró en Turquía para alcanzar su tercera semifinal consecutiva en el torneo. El choque se podrá seguir en directo en kirolakeitb.eus.
El 69-77 firmado en pista turca frente a un conjunto aguerrido y con pinceladas de calidad, pero con un ritmo de juego inferior, dejó bien encarrilado el pase de un equipo bilbaíno que arropado además por Miribilla se perfila como favorito para dar un nuevo paso en su defensa del título conseguido el pasado año.
El base noruego Harald Frey se perderá esta cita europea a causa de la lesión muscular que se produjo hace tres semanas en un partido con su selección. Si el desarrollo del partido lo permite se espera una mayor presencia en la rotación de Stefan Lazarevic y Amar Sylla, ambos ya recuperados de sus lesiones desde hace diez días. El alero serbio ha tenido una aportación casi testimonial desde entonces y el pívot senegalés ni siquiera ha llegado a salir a la pista en los últimos tres encuentros.
Una victoria frente al conjunto de Ozhan Civgin sería la decimotercera consecutiva en el torneo lo que supondría la mejor racha histórica del equipo bilbaíno en Europa.
En caso de clasificarse para las semifinales el Surne Bilbao se jugaría un puesto en la final con el ganador de la eliminatoria entre el KK Bosna y el KC Szombathely que se resolverá a la misma hora en cancha bosnia y que en la ida registró un claro triunfo del equipo húngaro (81-66).
Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, considera que el factor ambiental será una de las claves del partido, y ha subrayado que deben aprovecharse "de que Miribilla quiere pasar a semifinales".
"Ellos tienen mucho talento y pueden ganarnos de ocho. Nuestro objetivo es no dejarles que puedan, controlar sus virtudes y parar su inspiración cuando aparezca. Y eso no solo depende de nosotros, sino de todos. Seguro que Miribilla y el equipo van a estar a la altura", ha recalcado el técnico en la rueda de prensa previa.
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