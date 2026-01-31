Endesa Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Surne Bilbaok bolada onari eutsi dio eta Joventut garaitu du (80-76)

BILBAO, 31/01/2026.- El base del Joventut Ludde Hakanson (i) entra a canasta ante los jugadores del Bilbao Tryggvi Hlinason (d) y Justin Jaworski (c) durante el encuentro de Liga Endesa entre Bilbao Basket y Club Joventut de Badalona, este sábad en Bilbao. EFE/ Luis Tejido
18:00 - 20:00
Argazkia: EFE.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Surne Bilbaok Joventut menderatu du Miribillan (80-76), hasieratik amaierara markagailuan nagusi izan den partidan, eta horrela zazpigarren garaipen jarraitua eskuratu du; horietatik bost Liga Endesan.

Saskibaloia Bilbao Basket ACB Endesa Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X