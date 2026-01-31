Surne Bilbaok bolada onari eutsi dio eta Joventut garaitu du (80-76)
Surne Bilbaok Joventut menderatu du Miribillan (80-76), hasieratik amaierara markagailuan nagusi izan den partidan, eta horrela zazpigarren garaipen jarraitua eskuratu du; horietatik bost Liga Endesan.
Zure interesekoa izan daiteke
Jaume Ponsarnau, Endesa Ligako entrenatzaile onena urtarrilean
Surne Bilbaok lau garaipen jarraian lortu ditu hilabete honetan; horrela, entrenatzailea hoberena izan da.
Surne Bilbaok luzapenean irabazi dio Granadari (84-88)
Surne Bilbaok garaipena lortu du larunbat honetan Granadako Kirol Jauregian (84-88), luzapenean, 11 porrot jarraian jaso dituen Coviranen aurka, Endesa Ligako azken postuan jarraituko duena.
Surne Bilbaok Sporting CP menderatu du Lisboan (72-90), eta FIBA Europe Cupeko final laurdenetarako sailkatu da
Bilboko taldea argi gailendu zaio aurkariari, eta, horrenbestez, txapelketako hurrengo fasean izango da.
Surne Bilbao nagusi izan da Teneriferen aurka Miribillan (95-78)
Surne Bilbaok 95-78 irabazi dio La Laguna Teneriferi larunbat honetan Miribillan, Bilbao Arenako kantxan nagusitasun argia erakutsiz.
Surne Bilbao PAOK taldeari gailendu zaio Europako lidergoa sendotuz
Talde bilbotarrak konpromiso kontinental berri bat gainditu du, bere zaleen aurrean, FIBA Europa Kopan pribilegiozko posizioari eusteko.
Freyk Surne Bilbaoren garaipena gidatu du Murtziaren aurka (96-82)
Harald Frey joko-antolatzaile norvegiarrak gidatu du Surne Bilbaok Miribillan lortutako garaipen bikaina (96-82), UCAM Murtziaren aurka. Bestalde, Murtziak porrot egin du, hirugarrena jarraian, baina matematikoki lortu du hurrengo Errege Koparako sailkapena.
Lazarevicek ezker belaunean bihurritua du, eta ez du Murtziaren kontra jokatuko
Bilboko klubak azaldu duenez, hegalekoak "2. mailako bihurritu moderatua du". Oharrak, ordea, ez du zehazten jokalari serbiarrak kantxetatik kanpo eman beharko duen denbora.
Surne Bilbaok kanpoan irabazi gabeko urtebete baino gehiagoko bolada txarra eten du Gironan (89-93)
Surne Bilbaok, Basket Gironaren pistan lortutako garaipenarekin (89-93), 16 porroteko eta etxetik kanpo irabazi gabeko urtebete baino gehiagoko bolada txarrari amaiera eman dio.
Valentziak Surne Bilbao gainditu du bigarren zatian (72-116)
Valentzia Basketek agindu du Miribillan bigarren zatian, eta Surne Bilbao jokotik atera du. Bilboko taldea bizirik iritsi da atsedenaldira, baina Euroligako liderraren aurka galdu du (72-116).