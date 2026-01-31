El Surne Bilbao mantiene su racha y vence al Joventut (80-76)
El Surne Bilbao Basket ha vencido al Joventut Badalona (80-76) en Miribilla en un partido que ha dominado en el marcador de principio a fin, sumando su séptima victoria consecutiva, cinco de ellas en la Liga Endesa.
