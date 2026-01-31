Liga Endesa
El Surne Bilbao mantiene su racha y vence al Joventut (80-76)

BILBAO, 31/01/2026.- El base del Joventut Ludde Hakanson (i) entra a canasta ante los jugadores del Bilbao Tryggvi Hlinason (d) y Justin Jaworski (c) durante el encuentro de Liga Endesa entre Bilbao Basket y Club Joventut de Badalona, este sábad en Bilbao. EFE/ Luis Tejido
Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok bolada onari eutsi dio eta Joventut garaitu du (80-76)
author image

EITB

Última actualización

El Surne Bilbao Basket ha vencido al Joventut Badalona (80-76) en Miribilla en un partido que ha dominado en el marcador de principio a fin, sumando su séptima victoria consecutiva, cinco de ellas en la Liga Endesa.

