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Galbiati confirma que continuará en el Kosner Baskonia

El técnico italiano acalló todos los rumores de un plumazo cuando anunció que seguirá en el banquillo baskonista.
MADRID, 27/05/2026.- El entrenador del Baskonia, el italiano Paolo Galbiati, durante el encuentro de Liga Endesa que disputan Real Madrid y Baskonia este miércoles en el Movistar Arena, en Madrid. EFE/Juanjo Martín.
Paolo Galbiati. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Galbiatik Kosner Baskonian jarraituko duela baieztatu du
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, ha confirmado este viernes que continuará en el equipo vitoriano la próxima temporada, a pesar del ruido que se había generado sobre su marcha en las últimas semanas.

El técnico italiano acalló todos los rumores de un plumazo cuando anunció que seguirá en el banquillo baskonista.

"Quiero cancelar todo el ruido, he hablado con el presidente (Josean Querejeta) y estoy muy tranquilo y feliz de la conexión que he creado con la afición", anunció el lombardo tras la victoria ante el Unicaja y a las puertas de los 'playoffs' por el título de la ACB.

Preguntado por el balance en la liga, subrayó que, después de empezar con cuatro victorias y cinco derrotas, han acabado con 25 triunfos y nueve partidos perdidos.

“Estoy contento por ser cabeza de serie porque la liga es tremenda”, expresó.

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