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El Kosner Baskonia gana al UCAM Murcia (87-80) y aprieta la lucha por la segunda posición de la Liga Endesa

Kosner Baskonia vs UCAM Murcia: Luwawu Cabarrot
18:00 - 20:00
Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak UCAM Murtzia menderatu du (87-80), eta Endesa Ligako bigarren posturako lehia estutu
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KIROLAK EITB

Última actualización

En el partido disputado este jueves por la noche, en el Buesa Arena, el Kosner Baskonia ha tenido el control del marcador durante prácticamente todo el choque. Así, los de Galbiati continúan firmes en la pugna por hacerse con la segunda plaza de la clasificación. 

Baloncesto Liga Endesa Paolo Galbiati Saski Baskonia

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