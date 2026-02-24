CAMPEÓN DE COPA
GALERÍA DE FOTOS: Algunas de las mejores imágenes de las celebraciones del Baskonia en Vitoria-Gasteiz

La afición baskonista abarrota la plaza de la Virgen Blanca
Euskaraz irakurri: ARGAZKI-GALERIA: Baskoniaren ospakizunek Gasteizen utzitako irudirik onenak
A. A. L. | EITB

Última actualización

El Baskonia ha celebrado junto a su afición la Copa del Rey conquistada este fin de semana en Valencia. La plaza de la Virgen Blanca ha estado abarrotada de gente para recibir al equipo vitoriano y homenajear a sus jugadores. Aquí podéis ver algunos de los momentos más espectaculares que ha dejado el evento.

Copa del Rey de Baloncesto Baloncesto Saski Baskonia

Sedekerskis: “Sin vosotros esta Copa no sería posible; seguiremos defendiendo estos colores y este escudo”

La Plaza de la Virgen Blanca se ha convertido en una celebración masiva en honor la Copa del Rey ganada por el Baskonia. El capitán Tadas Sedekerskis ha agradecido a los aficionados el apoyo y los ánimos. Markus Howard también ha querido dedicar unas palabras a los aficionados: “Os merecéis más que a nadie; esta victoria es tan vuestra como la nuestra”.

