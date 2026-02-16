Omoruyik Kosner Baskonian jarraituko du beste bi hilabetez
Nigeriako jokalariaren errendimenduak konbentzituta, talde gasteiztarrak bere aldeko apustua egin du egutegiaren une garrantzitsu batean.
Kosner Baskoniak Eugene Omoruyiren kontratua beste bi hilabetez luzatzea erabaki du, abenduan heldu zenetik erakutsi duen maila ona ikusita.
Hegal pibotak denboraldi baterako akordioa lortu zuen Gasteizen Tadas Sedekerskis lesionatuaren baja betetzeko, ezin izango baitu Kopa jokatu, eta bere errendimendua dela eta, klubak bere egonaldia luzatu nahi izan du, denboraldi amaierara arte jarraitzeko aukerarekin. Paolo Galbiatiren taldera azkar egokitu da eta bere potentzia fisikoari esker, barruko hainbat posiziotan eta irekietan jokatzeko duen gaitasunagatik nabarmendu da.
Orain arte bederatzi partida jokatu ditu Endesa ligan, eta batez bestekoak sei puntu ingurukoak izan dira, hiru errebote eta asistentzia bat. Gainera, bere ekarpena handituz joan da jardunaldietan aurrera egin ahala, Bilbao Basketen aurkako azken derbian erakutsi zuen bezala, non 15 puntu, bost errebote eta 24ko baloraziorako lau asistentzia sinatu zituen. Euroligan ere aurrerapausoa eman du, ia bederatzi puntu eta lau errebote lortuz partida bakoitzean.
