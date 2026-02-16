El Kosner Baskonia ha decidido ampliar dos meses más el contrato de Eugene Omoruyi después del buen nivel que ha mostrado desde su llegada en diciembre.

El interior aterrizó en Vitoria con un acuerdo temporal para cubrir la baja del lesionado Tadas Sedekerskis, que no podrá disputar la Copa, y su rendimiento ha hecho que el club quiera prolongar su estancia, con opción incluso de continuar hasta final de temporada. Su adaptación al equipo de Paolo Galbiati ha sido rápida y ha destacado por su capacidad para jugar en varias posiciones interiores e incluso abiertas, gracias a su potencia física.

Hasta ahora ha disputado nueve partidos en Liga Endesa, con medias cercanas a los seis puntos, tres rebotes y una asistencia, aunque su aportación ha ido creciendo con el paso de las jornadas, como demostró en el último derbi ante Bilbao Basket, donde firmó 15 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias para 24 de valoración. En la Euroliga también ha dado un paso adelante, con casi nueve puntos y cuatro rebotes por encuentro.