Kosner Baskoniak porrot egin du Monakoren aurka (102-92)

Baskonia azken unera arte lehiatu da, baina amore eman du Monakoren azken laurdeneko bultzadaren aurrean.

Trent Forrest Baskonia

Trent Forrest. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak 102-92 galdu du ostiral honetan Monakoren aurka Euroligako 28. jardunaldian. Azken laurdenean erabaki da norgehiagoka, eta Monegaskoak finago ibili dira.

Etxekoak indartsu hasi dira, baina Baskoniak Howarden eta Diakiteren hirukoei esker erantzun du 14-14koa berdintzeko. Galerek eta saskiratzeek lehen laurdena aurretik ixtea ahalbidetu diote Monakori (29-24).

Bigarren zatian, Radzeviciusek eta Howardek buelta eman diote markagailuari (29-30), kanpoko jaurtiketekin, James eta Blossomgame izan direlarik nagusi. Etxekoak 42 puntutan trabatu dira, eta Gasteizko taldeak ondo aprobetxatu du atsedenaldira abantailarekin joateko (46-50).

Atsedenaldiaren ostean, Howardek orkatila bihurritu du sei segundora. Hori gutxi ez eta baskoniarrek falta ugari egin dituzte. Hala ere, hirugarren laurdenean lehia estua izan da, Strazel eta Nedovic protagonista izan dira 74-73ra arte.

Azken laurdenean, Jamesek eta Okobok 84-77koa jarri eta inertzia aldatu duen partziala bultzatu dute. Begarinen hiruko batek 89-81ekoa igo du markagailura lau minutu falta zirenean eta Galbiati partida gelditzera behartu du.

Azken txanpan, Okoboy Dialloren hirukoek 95-85ekoarekin erabaki dute partida. Monakok garaipena ziurtatu du jaurtiketa libretik 102-92koa ixteko.

 

Saskibaloia Saski Baskonia Euroliga

