Kosner Baskoniak porrot egin du Monakoren aurka (102-92)
Baskonia azken unera arte lehiatu da, baina amore eman du Monakoren azken laurdeneko bultzadaren aurrean.
Kosner Baskoniak 102-92 galdu du ostiral honetan Monakoren aurka Euroligako 28. jardunaldian. Azken laurdenean erabaki da norgehiagoka, eta Monegaskoak finago ibili dira.
Etxekoak indartsu hasi dira, baina Baskoniak Howarden eta Diakiteren hirukoei esker erantzun du 14-14koa berdintzeko. Galerek eta saskiratzeek lehen laurdena aurretik ixtea ahalbidetu diote Monakori (29-24).
Bigarren zatian, Radzeviciusek eta Howardek buelta eman diote markagailuari (29-30), kanpoko jaurtiketekin, James eta Blossomgame izan direlarik nagusi. Etxekoak 42 puntutan trabatu dira, eta Gasteizko taldeak ondo aprobetxatu du atsedenaldira abantailarekin joateko (46-50).
Atsedenaldiaren ostean, Howardek orkatila bihurritu du sei segundora. Hori gutxi ez eta baskoniarrek falta ugari egin dituzte. Hala ere, hirugarren laurdenean lehia estua izan da, Strazel eta Nedovic protagonista izan dira 74-73ra arte.
Azken laurdenean, Jamesek eta Okobok 84-77koa jarri eta inertzia aldatu duen partziala bultzatu dute. Begarinen hiruko batek 89-81ekoa igo du markagailura lau minutu falta zirenean eta Galbiati partida gelditzera behartu du.
Azken txanpan, Okoboy Dialloren hirukoek 95-85ekoarekin erabaki dute partida. Monakok garaipena ziurtatu du jaurtiketa libretik 102-92koa ixteko.
Zure interesekoa izan daiteke
Kosner Baskonia, Buesa Arenatik urrun bigarren garaipenaren bila
Paolo Galbiatiren taldea Monakoren arazo instituzionalak aprobetxatzen saiatuko da, bisitari bezala bigarren garaipena lortzeko.
Galbiati: "Howard erasotzaile ikaragarria da, eta orain defendatzen saiatzen ari da, ziurrenik bere bizitzan egin ez duen bezala"
Kosner Baskoniako entrenatzaileak prentsaren galderei erantzun die Monakoren aurkako Euroligako partidari begira, jokalari batzuen errendimendua eta bilakaera nabarmenduz.
Kosner Baskoniak Kanaria Handiari irabazi dio eta Kopako serie-buru izango da (75-97)
Kosner Baskonia serie-buru izango da Errege Kopan, eta Laguna Tenerife izango du aurkari final-laurdenetan, igande honetan Dreamland Kanaria Handiaren aurka Endesa Ligako 10. jardunaldiko atzeratutako partida irabazi ostean (75-97).
Baskoniak porrota jaso du Bartzelonaren aurka, bigarren zatian erabaki den lehian (91-97)
Gasteizko taldeak hasiera bikaina izan du, baina bisitaria nagusitu da, kanpotik egindako jaurtiketetan gehiago asmatu eta defentsan sendo aritu baita.
Kosner Baskoniak babesa hartu nahi du Buesa Arenan Bartzelonaren aurka
Kosner Baskoniak Bartzelonaren aurka jokatuko du, ostiral honetan, Euroligako 27. jardunaldian. 20:30ean hasiko da partida eta euskal taldeak sentsazioak berreskuratzea bilatuko du, Milanen izandako porrotaren ostean.
Baskoniak porrot gogorra jaso du Armani Milanen aurka (109-89)
Talde italiarrak aurrerapausoa eman du atsedenaldiaren ostean, Europako txapelketan dituen helmugetara gerturatzeko garaipena lortuz.
Kosner Baskoniak Armani Milanen kantxan jokatuko du, asteartean, Euroligan
Partida 20:30ean hasiko da. Armani Milanek hamabi garaipen dauzka sailkapenean, Kosner Baskoniak baino hiru gehiago.
Kosner Baskoniak galdu egin du Teneriferen etxean (89-85)
Baskoniarrek ezin izan dute garaipena lortu hasieratik oso nagusi izan den Teneriferen etxean. Partida bizia jokatu dute bi taldeek.
Kosner Baskoniak garaiz erreakzionatu du Zalgirisen aurka Buesan (102-91)
Partida hasiera kaskarra izan ostean, Gasteizko taldeak bere izaera kolektiboa baliatu du Euroligan bederatzigarren garaipena lortzeko.