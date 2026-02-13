El Kosner Baskonia cae frente al Monaco (102-92)

El Kosner Baskonia ha caído este viernes por 102-92 en su visita al AS Monaco Basket durante la jornada 28 de la Euroliga. El choque se ha decidido en un último cuarto en el que los monegascos han sido más certeros.

Los locales han comenzado fuertes en la pintura, pero Baskonia ha respondido con triples de Howard y Diakite para igualar el 14-14. Las pérdidas y la falta de acierto cerca del aro han permitido al Monaco cerrar el primer cuarto por delante (29-24).

En el segundo periodo, Radzevicius y Howard han dado la vuelta al marcador (29-30) con lanzamientos exteriores. Con James y Blossomgame en la dirección y Mirotic como referencia interior, los locales se han atascado en 42 puntos y el conjunto vitoriano lo ha aprovechado para irse al descanso con ventaja (46-50).

Tras el intermedio, Howard se ha torcido el tobillo a los seis segundos y varios baskonistas se han cargado de faltas. Aun así, el tercer cuarto ha sido de alternativas, con Strazel y Nedovic asumiendo protagonismo hasta el ajustado 74-73.

En el último acto, James y Okobo han impulsado un parcial que ha puesto el 84-77 y ha cambiado la inercia. Un triple de Begarin ha elevado el 89-81 a falta de 4:19 y ha obligado a Galbiati a parar el partido.

En la recta final, los triples de Okoboy Diallo han sentenciado con el 95-85. El Monaco ha asegurado el triunfo desde el tiro libre para cerrar el 102-92 definitivo.