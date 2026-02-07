Euroliga
Baskoniak porrota jaso du Bartzelonaren aurka, bigarren zatian erabaki den lehian (91-97)


Gasteizko taldeak hasiera bikaina izan du, baina bisitaria nagusitu da, kanpotik egindako jaurtiketetan gehiago asmatu eta defentsan sendo aritu baita.

 

VITORIA, 06/02/2026.- El escolta del Barcelona Kevin Punter (c) entra a canasta ante el base del Baskonia Markus Howard (i) durante el partido de la EuroLiga de baloncesto que Kosner Baskonia y FC Barcelona disputan este viernes en el Fernando Buesa Arena de Vitoria. EFE/Adrián Ruiz Hierro

Kosner Baskonia vs Bartzelona. Argazkia: EFE

Baskoniak 91-97 galdu du FC Bartzelonaren aurka Buesa Arenan, bigarren zatian erabaki den partida lehiatu batean. Etxeko taldea bikain hasi da, baina bisitaria nagusitu da, bigarren zatian kanpoko jaurtiketetan gehiago asmatuta eta defentsa sendoa baliatuta.

Paolo Galbiatiren taldea indartsu eta konfiantzaz hasi da, Markus Howardek gidatuta, 14-4ko partzialarekin. Etxekoen defentsak erritmoa markatu du lehen minutuetan, baina Khalifa Diopen bi falta goiztiarrek barneko errotazioa baldintzatu dute.

Hiruko marratik zailtasunak izan arren, Baskoniak agintari jarraitu du lehen laurdenean, eta 27-17ko markagailuarekin nagusitu da. Minutuek aurrera egin ahala, baina, Bartzelonak gora egin du defentsan, eta markagailuan aldea murriztuta joan dira atsedenaldira: 51-48.

Bartzelona aurretik jarri da atsedenaldiaren ostean, Nico Laprovittolak eta Will Clyburnek hiru hiruko sartu baitituzte jarraian, baina Tim Luwawu-Cabarroten kanpoko jaurtiketa batek bultzada eman dio Baskoniari.

Dario Brizuelak berriro bizkortu du bisitarien jokoa, eta lehen abantaila handia lortu du, hirugarren laurdena 4-14ko partzialarekin ixteko: 68-76.

Baskoniak arazoak izan ditu hiruko jaurtiketak egiteko marratik, eta ezin izan du aldea murriztu. Zaleak, bestalde, piztu egin dira Rodions Kurucsi adierazitako laugarren faltarekin, eta Bartzelonak aprobetxatu egin du Joel Parraren bitartez, 78-88ko emaitza jartzeko markagailuan.

Kataluniako taldeak defentsako sendotasuna areagotu ostean, Arabako taldeak saskiratzeko arazoak izan ditu, eta partida amaitzeko 3 minuturen faltan Nico Laprovittolak sartutako hiruko batek (80-91) etxekoen aukerak murriztu ditu.

Hala ere, 4,60ko marra izan da Paolo Galbiatiren mutilen aliaturik onena, eta 4 puntura hurbildu dira (91-95) partida amaitzeko 50 segundo falta zirenean, baina Barçak kontrolpean izan du partidaren amaiera, eta 91-97ko emaitza izan da azkenean.

Amaierako txistua entzun ondoren, Galbiatik epaileen lana salatu du, eta klubak Euroligan kexa formala aurkeztuko duela iragarri du.

