El Baskonia compite hasta el final, pero el Barça decide en la segunda mitad (91-97)

El Baskonia cayó por 91-97 ante el FC Barcelona en el Buesa Arena, en un partido muy competido que se decidió en la segunda mitad. El conjunto gasteiztarra firmó un gran inicio, pero el acierto exterior y la solidez defensiva del rival acabaron marcando la diferencia.

El equipo de Paolo Galbiati arrancó con energía y confianza, liderado por un activo Markus Howard y un parcial inicial de 14-4. La defensa local impuso el ritmo en los primeros minutos, aunque las dos faltas tempranas de Khalifa Diop condicionaron la rotación interior.

Pese a las dificultades desde la línea de tres, el Baskonia mantuvo la iniciativa en el primer cuarto, que cerró con ventaja (27-17). El Barcelona fue creciendo desde la defensa y logró llegar al descanso con el marcador ajustado (51-48)

El equipo visitante se puso por delante tras el descanso con tres triples consecutivos de Nico Laprovittola y Will Clyburn, que fueron entrando en juego, pero otro lanzamiento exterior con falta de Tim Luwawu-Cabarrot devolvió la iniciativa a un Baskonia que sufría en el cinco contra cinco.

Darío Brizuela volvió a dinamizar el juego de los culés, que cerraron lograron sus primeras ventajas importantes con un 4-14 para cerrar el tercer asalto, 68-76.



El Baskonia seguía con problemas desde el triple y no podía recortar distancias. La grada se encendió con la cuarta falta señalada a Rodions Kurucs, que aceleró la entrada en bonus de los locales, de lo que se aprovechó el Barcelona a través de Joel Parra, que sumó puntos gratis para colocar un 78-88.

Los catalanes subieron la dureza defensiva y los vitorianos sudaban para anotar, mientras el choque tomaba un color blaugrana con un triple lejano de Nico Laprovittola, 80-91, a 3:30 del final. Solo Mamadi Diakité estaba inspirado en un Baskonia que crecía desde el tiro libre con la arena cayendo en el reloj a toda velocidad.

La línea del 4,60 fue el mejor aliado de los de Paolo Galbiati, que se acercaron a cuatro puntos, 91-95, a 50 segundos del final, pero el Barça controló el final del choque hasta el 91-97.

Tras el pitido final, Galbiati expresó el desacuerdo del club con el arbitraje y confirmó que el Baskonia presentará una queja formal ante la Euroliga, al considerar que el criterio no fue equilibrado.





