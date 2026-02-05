Kosner Baskoniak babesa hartu nahi du Buesa Arenan Bartzelonaren aurka
Kosner Baskoniak Bartzelonaren aurka jokatuko du, ostiral honetan, Euroligako 27. jardunaldian. 20:30ean hasiko da partida eta euskal taldeak sentsazioak berreskuratzea bilatuko du, Milanen izandako porrotaren ostean.
Kosner Baskoniak Bartzelonaren aurka jokatuko du ostiral honetan, Euroligako 27. jardunaldian. 20:30ean hasiko da partida eta euskal taldeak sentsazioak berreskuratzea bilatuko du, Milanen izandako porrotaren ostean. Beste alde batetik, Kataluniako taldea bere emaitza txarrei buelta ematen saiatuko da, azkeneko lau partidak galdu ostean.
Paolo Galbiatiren taldeak 14 garaipen lortu ditu Buesa Arenan jokatutako azken 16 partidetatik, eta estatistika on hori handitzen jarraitu nahi du, bere zaleen aurrean lortutako beste garaipen batekin. Horretarako, arreta jarri beharko dute Baskoniako jokalari ohia den Toko Shengelia, Kevin Punter eta Nico Laprovittolaren gainean; horiek aunitz hobetu dute errendimendua azkeneko partidatan.
Aurrean, Surne Baskoniak Bartzelona izanen du; talde horrek ezin izan du garaipenik lortu Buesa Arenara egindako azkeneko lau bisitetan. Bartzelonako jokalariak ez daude beraien unerik onenean, eta Xavi Pascual taldeko entrenatzailea izatera itzuli zenetik izandako bolada okerrena da hau. Partidaren gakoa hiru puntuko jaurtiketa izan liteke; izan ere, arlo horretan, Xavi Pascualen taldea onenetakoa bat da.
Bajei dagokienez, Tadas Sedekerskis da Kosner Baskoniaren baieztatutako bakarra; Marquis Nowell, berriz, zalantza izaten jarraitzen du, belaunean dauzkan arazoen ondorioz; horiek ez diote utzi azkeneko partidak jokatzea. Bartzelonari dagokionez, Juan Nuñez izanen da baja bakarra, bere iraupen luzeko lesioaren ondorioz.
Zure interesekoa izan daiteke
Baskoniak porrot gogorra jaso du Armani Milanen aurka (109-89)
Talde italiarrak aurrerapausoa eman du atsedenaldiaren ostean, Europako txapelketan dituen helmugetara gerturatzeko garaipena lortuz.
Kosner Baskoniak Armani Milanen kantxan jokatuko du, asteartean, Euroligan
Partida 20:30ean hasiko da. Armani Milanek hamabi garaipen dauzka sailkapenean, Kosner Baskoniak baino hiru gehiago.
Kosner Baskoniak galdu egin du Teneriferen etxean (89-85)
Baskoniarrek ezin izan dute garaipena lortu hasieratik oso nagusi izan den Teneriferen etxean. Partida bizia jokatu dute bi taldeek.
Kosner Baskoniak garaiz erreakzionatu du Zalgirisen aurka Buesan (102-91)
Partida hasiera kaskarra izan ostean, Gasteizko taldeak bere izaera kolektiboa baliatu du Euroligan bederatzigarren garaipena lortzeko.
Kosner Baskoniak bolada onari eutsi nahi dio, Zalgirisen aurka, ostiralean
Euskal taldeak Euroligan bederatzigarren garaipena eskuratzea du helburu, hamalau garaipen dituen talde baten aurka.
Markus Howardek Baskoniarekin entrenatu du berriro
Eskolta estatubatuarra taldearekin entrenatzera itzuli da hiru aste kanpoan eman ondoren.
Kosner Baskoniak Bartzelona edo La Laguna Tenerife izango du aurkari Errege Kopako final-laurdenetan
Paolo Galbiatiren taldeak otsailaren 8an jakingo du zehazki zein izango den bere lehenengo aurkaria; hain zuzen ere, Kanaria Handiaren kontra jokatu ondoren. Baskoniak irabaziko balu, La Laguna Teneriferen aurka jokatuko luke; galduko balu, ordea, Bartzelonaren kontra.
Kosner Baskoniak bere sendotasuna eta fisikoa inposatu ditu Joventuten aurka (87-77)
Kosner Baskoniak bere sendotasun eta fisikoari esker gainditu du igande honetan Joventut (87-77), eta Endesa Ligako zazpigarren garaipena jarraian lortu du.
Atsedenaldiak ez dio onik egin Baskoniari Fenerbahceren aurka (84-71)
Beste porrot gogor batekin, Gasteizko taldea atzean geratu da play-inean sartzeko lehian.