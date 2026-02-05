Euroliga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Kosner Baskoniak babesa hartu nahi du Buesa Arenan Bartzelonaren aurka

Kosner Baskoniak Bartzelonaren aurka jokatuko du, ostiral honetan, Euroligako 27. jardunaldian. 20:30ean hasiko da partida eta euskal taldeak sentsazioak berreskuratzea bilatuko du, Milanen izandako porrotaren ostean.

Timothe Luwawu-Cabarrot (Baskonia)
Luwawu Cabarrot Baskoniako jokalaria Bartzelonaren aurka; IRUDIA: EUROPA PRESS
author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak Bartzelonaren aurka jokatuko du ostiral honetan, Euroligako 27. jardunaldian. 20:30ean hasiko da partida eta euskal taldeak sentsazioak berreskuratzea bilatuko du, Milanen izandako porrotaren ostean. Beste alde batetik, Kataluniako taldea bere emaitza txarrei buelta ematen saiatuko da, azkeneko lau partidak galdu ostean.

Paolo Galbiatiren taldeak 14 garaipen lortu ditu Buesa Arenan jokatutako azken 16 partidetatik, eta estatistika on hori handitzen jarraitu nahi du, bere zaleen aurrean lortutako beste garaipen batekin. Horretarako, arreta jarri beharko dute Baskoniako jokalari ohia den Toko Shengelia, Kevin Punter eta Nico Laprovittolaren gainean; horiek aunitz hobetu dute errendimendua azkeneko partidatan.

Aurrean, Surne Baskoniak Bartzelona izanen du; talde horrek ezin izan du garaipenik lortu Buesa Arenara egindako azkeneko lau bisitetan. Bartzelonako jokalariak ez daude beraien unerik onenean, eta Xavi Pascual taldeko entrenatzailea izatera itzuli zenetik izandako bolada okerrena da hau. Partidaren gakoa hiru puntuko jaurtiketa izan liteke; izan ere, arlo horretan, Xavi Pascualen taldea onenetakoa bat da.

Bajei dagokienez, Tadas Sedekerskis da Kosner Baskoniaren baieztatutako bakarra; Marquis Nowell, berriz, zalantza izaten jarraitzen du, belaunean dauzkan arazoen ondorioz; horiek ez diote utzi azkeneko partidak jokatzea. Bartzelonari dagokionez, Juan Nuñez izanen da baja bakarra, bere iraupen luzeko lesioaren ondorioz.

Saskibaloia Euroliga Saski Baskonia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X