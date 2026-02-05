El Kosner Baskonia se refugia en el Buesa Arena ante el FC Barcelona

El Kosner Baskonia se enfrentará al FC Barcelona en la 27ª jornada de la Euroliga, este viernes. El partido comenzará a las 20:30 y los vascos buscarán recuperar sensaciones tras la derrota en Milán. Por su parte el conjunto catalán intentara revertir su mala racha, ya que lleva cuatro derrotas consecutivas.

Los de Paolo Galbiati suman 14 triunfos en los últimos 16 partidos jugados en el Buesa Arena, y esperan poder aumentar esa buena estadística con otra victoria en frente de su afición. Para eso, deberán vigilar de cerca al exbaskonista Toko Shengelia, a Kevin Punter y a Nico Laprovittola, que ha crecido mucho en los últimos partidos.

Enfrente tendrán al FC Barcelona, que no ha podido ganar en sus ultimas cuatro visitas al Buesa Arena. Los culés no atraviesan su mejor momento y llegan a Vitoria con la peor racha desde que Xavi Pascual volvió al banquillo del club. Una de las claves del partido será el tiro de tres puntos, donde el equipo de Xavi Pascual es uno de los dominadores.

En cuanto a las bajas, Tadas Sedekerskis será la única baja segura del Kosner Baskonia, mientras que Markquis Nowell sigue siendo duda por las molestias en la rodilla que le han impedido jugar los últimos duelos. En el FC Barcelona, Juan Núñez es la única baja debido a su lesión de larga duración.