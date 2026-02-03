EUROLIGA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Baskoniak porrot gogorra jaso du Armani Milanen aurka (109-89)

Talde italiarrak aurrerapausoa eman du atsedenaldiaren ostean, Europako txapelketan dituen helmugetara gerturatzeko garaipena lortuz.

MILAN (Italy), 03/02/2026.- Markus Howard of Baskonia Vitoria-Gasteiz in action against Marco Guduric of EA7 Emporio Armani Milano during the Euroleague basketball match between EA7 Emporio Armani Milan and Baskonia Vitoria-Gasteiz in Milan, Italy, 03 February 2026. (Baloncesto, Euroliga, Italia) EFE/EPA/ROBERTO BREGANI
Marco Guduric eta Markus Howard. Irudia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Armani Milanek Baskoniari irabazi dio Euroligako 29. jardunaldian, Mediolanum Forumen. Etxeko taldea 109-89ko emaitzarekin gailendu da, bigarren zati askoz hobea egin eta gero.

Partida erritmo altuarekin eta puntu askorekin hasi da, Markus Howardek hasieratik erasoko protagonismoa hartu eta Baskoniak bere horretan jarraitzea lortu du. Saskiratzeak etengabeak izan dira bi aldeetan, eta bi taldeetako batek ere ez du nabarmen aldentzea lortu. Hala ere, Armanik abantailak aurkitu ditu saskitik gertu eta txikia bai, baina abantailarekin itxi du lehen zatia, 57-56.

Atsedenaldiaren ostean, Italiako taldea martxa bat gehiagorekin atera da zelaira, eta defentsako intentsitatea handitu du gainera. Devin Booker eta Zach LeDay nagusi izan dira barruko jokoan, ordena galdu duen eta trantsizioak geldiarazteko zailtasunak izan dituen Baskoniaren aurrean. Partzial sendo batek tarte handia ireki du markagailuan.

Talde gasteiztarra erreakzionatzen saiatu da, baina Armanik ez du erritmoa jaitsi eta abantaila sendotasunez kudeatzen jakin izan du. Minutuek aurrera egin ahala Shavon Shields handitu egin da eta azken laurdenean partida guztiz apurtzen amaitu. Baskoniak, defentsan gainditua, ez du konponbiderik aurkitu eta neurketa erabakita geratu da 109-89ko emaitzarekin.

Saskibaloia Saski Baskonia Euroliga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X