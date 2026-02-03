El Baskonia cae de manera contundente ante el Armani Milán (109-89)

El Armani Milán ha ganado al Baskonia en la jornada 29 de la Euroliga disputada en el Mediolanum Forum. El equipo local se ha impuesto por 109-89 después de una segunda mitad muy superior, en la que ha marcado diferencias en ambos lados de la pista.

El partido ha comenzado con ritmo alto y muchos puntos, y el Baskonia ha logrado mantenerse gracias al acierto de Markus Howard, que ha asumido el protagonismo ofensivo desde el inicio. El intercambio de canastas ha sido constante y ninguno de los dos equipos ha conseguido despegarse con claridad. Aun así, el Armani ha ido encontrando ventajas cerca del aro y ha cerrado la primera parte con una mínima ventaja, 57-56.

Tras el descanso, el equipo italiano ha salido con una marcha más y ha elevado la intensidad defensiva. Devin Booker y Zach LeDay han dominado el juego interior ante un Baskonia que ha perdido orden y ha tenido dificultades para frenar las transiciones y el acierto exterior del rival. Un parcial contundente ha abierto una brecha importante en el marcador.

El conjunto vitoriano ha intentado reaccionar con varias acciones defensivas consecutivas, pero el Armani no ha bajado el ritmo y ha sabido gestionar la ventaja con solidez. Shavon Shields ha ido creciendo con el paso de los minutos y ha terminado de romper el partido en el último cuarto. El Baskonia, superado en defensa, no ha encontrado soluciones y el choque ha quedado sentenciado con un 109-89 final.