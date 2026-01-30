Kosner Baskoniak garaiz erreakzionatu du Zalgirisen aurka Buesan (102-91)
Partida hasiera kaskarra izan ostean, Gasteizko taldeak bere izaera kolektiboa baliatu du Euroligan bederatzigarren garaipena lortzeko.
Kosner Baskoniak mendean hartu du Zalgiris Kaunas taldea, etxean, partidako azken txanpan erasoan eta defentsan egindako lan bikainari esker. Horrela, Arabako taldea 102-91 nagusitu da Buesa Arenan jokatutako Euroligako 25. jardunaldiko partidan.
Gasteizko taldearen joko zorrotzaren ondorioz, Zalgirisek 2 puntu bakarrik egin ditu partidako azken 5 minutuetan, Sylvain Franciscoren joko onari aurre eginez.
Markus Howarden itzuleran, Baskoniak ez du egun ona izan kanpoko jaurtiketetan, baina 6 jokalarik 10eko balorazioa gainditu dute.
Lituaniako taldeak hobeto hasi du partida, eta 2-10 aurreratu da, erasoan erraztasun handia erakutsiz. Gasteizko taldeak arazo handiak izan ditu bi biren kontrako jokaldietan, eta bisitariek bata bestearen atzetik lortu dituzte puntuak uztaipetik.
Etxekoen bi hiruko jaurtiketek irteera sutsuari eustea lortu dute, Sylvain Franciscok partidaren erritmoa kontrolatu duen bitartean.
Baskoniak defentsa zorroztu du, baina erasoan eragikortasun falta erakutsi dute. Saskiratze gehienak banakako jokaldietan lortu dituzte, bisitariek talde lana egin duten bitartean. Horrela, 19-23ko emaitzarekin amaitu dira lehen 10 minutuak.
Ondoren, Trent Forrest partidan sartzen hasi da, eta Baskoniak buelta eman dio partidari, bigarren laurdenaren hasieran 12-3ko partziala eginda.
Zalgiris partidan sartu da berriro, jaurtiketa libreei esker, baina Tim Luwawu-Cabarrotek agintea eman dio berriro Baskoniari. Gasteizko taldeak sendotasuna erakutsi du, eta aurretik joan da atsedenaldira: 46-45.
Atsedenaldiaren ostean, parekotasuna izan da nagusi. Sylvain Franciscok jokaldi guztietan hartu du parte, eta horrek asko bultzatu du Masiulisen taldea jaurtiketa libreak egiteko marratik egindako saskiratzeei esker.
Baskoniak ez du jaurtiketa libreko marratik huts egin, eta aurretik jarri da Eugene Omoruyik bigarren hirukoa egin ostean: 75-71.
Lituaniako taldeak kanpoko jaurtiketak eginez erantzun dio, eta Dustin Slevan baliatu du jaberik ez zuen neurketaren agintea berriro ere eskuratzeko.
Zalgirisko taldeak 6 hiruko sartu ditu bata bestearen atzetik, Sylvain Francisco berriro ere protagonista bihurtuta. Baskoniak, aldiz, ez du horretan asmatu, eta denborak aurrera egin du. Horrela, bisitariak tartea ireki du markagailuan partida amaitzeko 5 minuturen faltan, 84-89.
Galbiatiren mutilek, baina, emaitza irauli dute, 7-0eko partziala eginda, eta Mamadi Diakité eta Rodions Kurucs jokalariek egindako lanari esker, 102-91 gailendu dira azkenean.
Buesako ikusleek txalo zaparradarekin agurtu dute Sylvain Francisco falta pertsonalen ondorioz kanporatu dutenean.
Fitxa teknikoa:
102 - Kosner Baskonia (19+27+29+27): Forrest (16), Howard (15), Radzevicius (3), Frisch (2) eta Diop (1) -hasierako bostekoa-; Simmons (12), Spagnolo (-), Villar (-), Luwawu-Cabarrot (19), Kurucs (15), Omoruyi (8) eta Diakité (11).
91- Zalgiris Kaunas (23+22+26+20): Francisco (30), Giedraitis (2), Tubelis (9), Ulanovas (8) eta Wright (12) -hasierako bostekoa-; Lo (1), Butkevicius (3), Sleva (13), Brazdeikis (11) eta Birutis (2).
Zure interesekoa izan daiteke
Kosner Baskoniak bolada onari eutsi nahi dio, Zalgirisen aurka, ostiralean
Euskal taldeak Euroligan bederatzigarren garaipena eskuratzea du helburu, hamalau garaipen dituen talde baten aurka.
Markus Howardek Baskoniarekin entrenatu du berriro
Eskolta estatubatuarra taldearekin entrenatzera itzuli da hiru aste kanpoan eman ondoren.
Kosner Baskoniak Bartzelona edo La Laguna Tenerife izango du aurkari Errege Kopako final-laurdenetan
Paolo Galbiatiren taldeak otsailaren 8an jakingo du zehazki zein izango den bere lehenengo aurkaria; hain zuzen ere, Kanaria Handiaren kontra jokatu ondoren. Baskoniak irabaziko balu, La Laguna Teneriferen aurka jokatuko luke; galduko balu, ordea, Bartzelonaren kontra.
Kosner Baskoniak bere sendotasuna eta fisikoa inposatu ditu Joventuten aurka (87-77)
Kosner Baskoniak bere sendotasun eta fisikoari esker gainditu du igande honetan Joventut (87-77), eta Endesa Ligako zazpigarren garaipena jarraian lortu du.
Atsedenaldiak ez dio onik egin Baskoniari Fenerbahceren aurka (84-71)
Beste porrot gogor batekin, Gasteizko taldea atzean geratu da play-inean sartzeko lehian.
Panathinaikosen aulkiak Kosner Baskonia erraz garaitu du Atenasen (93-74)
Toliopoulos eta Samodurov izan dira, ustekabean, saskiratzailerik onenak etxekoen alde laster desorekatu den norgehiagokan, Holmesi esker lehen zatian, eta Sloukasi esker, bigarrenean.
Kosner Baskoniak Panathinaikos bisitatuko du, astearte honetan, Euroligan
Greziako taldea zortzigarren postuan dago, txapelketako 22 jardunaldi jokatu ostean. Kosner Baskoniak Errege Kopan izango dela baieztatu ostean jokatuko du Panathinaikosen aurka.
Kosner Baskoniak Koparako txartela lortu du Manresaren aurka (130-85)
Kosner Baskoniak Errege Kopa jokatzeko txartela lortu du igande honetan, BAXI Manresa 130-85 menderatuta, eta markak hautsi ditu, Baskoniak inoizko puntu gehien eta hiruko gehien sartu baititu.
Baskoniak irabazi egin du Istanbulen, Euroligako lehen garaipena bisitari gisa
Gasteizko taldeak garaipen garrantzitsua lortu du, etxetik kanpo, Anadolu Efesen aurka. Azken laurden onak eta Trent Forresten lidergoak markatu dute partidaren garapena.