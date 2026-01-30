EUROLIGA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Kosner Baskoniak garaiz erreakzionatu du Zalgirisen aurka Buesan (102-91)

Partida hasiera kaskarra izan ostean, Gasteizko taldeak bere izaera kolektiboa baliatu du Euroligan bederatzigarren garaipena lortzeko.

VITORIA, 30/01/2026.- Moses Wright del Zalgiris (d) en acción ante Kobi Simmons del Baskonia durante el partido de la jornada 25 de la Euroliga de baloncesto que disputan el Baskonia y el Zalgiris Kaunas este viernes, en el Fernando Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz. EFE/ ADRIAN RUIZ HIERRO

Baskonia vs Zalgiris. Argazkia: EFE

author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak mendean hartu du Zalgiris Kaunas taldea, etxean, partidako azken txanpan erasoan eta defentsan egindako lan bikainari esker. Horrela, Arabako taldea 102-91 nagusitu da Buesa Arenan jokatutako Euroligako 25. jardunaldiko partidan.

Gasteizko taldearen joko zorrotzaren ondorioz, Zalgirisek 2 puntu bakarrik egin ditu partidako azken 5 minutuetan, Sylvain Franciscoren joko onari aurre eginez.

Markus Howarden itzuleran, Baskoniak ez du egun ona izan kanpoko jaurtiketetan, baina 6 jokalarik 10eko balorazioa gainditu dute.

Lituaniako taldeak hobeto hasi du partida, eta 2-10 aurreratu da, erasoan erraztasun handia erakutsiz. Gasteizko taldeak arazo handiak izan ditu bi biren kontrako jokaldietan, eta bisitariek bata bestearen atzetik lortu dituzte puntuak uztaipetik.

Etxekoen bi hiruko jaurtiketek irteera sutsuari eustea lortu dute, Sylvain Franciscok partidaren erritmoa kontrolatu duen bitartean.

Baskoniak defentsa zorroztu du, baina erasoan eragikortasun falta erakutsi dute. Saskiratze gehienak banakako jokaldietan lortu dituzte, bisitariek talde lana egin duten bitartean. Horrela, 19-23ko emaitzarekin amaitu dira lehen 10 minutuak.

Ondoren, Trent Forrest partidan sartzen hasi da, eta Baskoniak buelta eman dio partidari, bigarren laurdenaren hasieran 12-3ko partziala eginda.

Zalgiris partidan sartu da berriro, jaurtiketa libreei esker, baina Tim Luwawu-Cabarrotek agintea eman dio berriro Baskoniari. Gasteizko taldeak sendotasuna erakutsi du, eta aurretik joan da atsedenaldira: 46-45.

Atsedenaldiaren ostean, parekotasuna izan da nagusi. Sylvain Franciscok jokaldi guztietan hartu du parte, eta horrek asko bultzatu du Masiulisen taldea jaurtiketa libreak egiteko marratik egindako saskiratzeei esker. 

Baskoniak ez du jaurtiketa libreko marratik huts egin, eta aurretik jarri da Eugene Omoruyik bigarren hirukoa egin ostean: 75-71.

Lituaniako taldeak kanpoko jaurtiketak eginez erantzun dio, eta Dustin Slevan baliatu du jaberik ez zuen neurketaren agintea berriro ere eskuratzeko.

Zalgirisko taldeak 6 hiruko sartu ditu bata bestearen atzetik, Sylvain Francisco berriro ere protagonista bihurtuta. Baskoniak, aldiz, ez du horretan asmatu, eta denborak aurrera egin du. Horrela, bisitariak tartea ireki du markagailuan partida amaitzeko 5 minuturen faltan, 84-89.

Galbiatiren mutilek, baina, emaitza irauli dute, 7-0eko partziala eginda, eta Mamadi Diakité eta Rodions Kurucs jokalariek egindako lanari esker, 102-91 gailendu dira azkenean.

Buesako ikusleek txalo zaparradarekin agurtu dute Sylvain Francisco falta pertsonalen ondorioz kanporatu dutenean.

Fitxa teknikoa:

102 - Kosner Baskonia (19+27+29+27): Forrest (16), Howard (15), Radzevicius (3), Frisch (2) eta Diop (1) -hasierako bostekoa-; Simmons (12), Spagnolo (-), Villar (-), Luwawu-Cabarrot (19), Kurucs (15), Omoruyi (8) eta Diakité (11).

91- Zalgiris Kaunas (23+22+26+20): Francisco (30), Giedraitis (2), Tubelis (9), Ulanovas (8) eta Wright (12) -hasierako bostekoa-; Lo (1), Butkevicius (3), Sleva (13), Brazdeikis (11) eta Birutis (2).

Saskibaloia Saski Baskonia Euroliga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X