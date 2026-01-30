El Kosner Baskonia reacciona a tiempo ante el Zalgiris en el Buesa (102-91)

El Kosner Baskonia ha ganado este viernes en el Buesa Arena por 102-91 al Zalgiris Kaunas durante la 24ª jornada de la Euroliga, sumando así su novena victoria en el campeonato y confirmando su buen momento de juego y resultados gracias a una sólida actuación de equipo.

El conjunto vitoriano ha iniciado muy mal el partido, con falta de acierto y escasa fluidez ofensiva, lo que le ha permitido al Zalgiris llevar la iniciativa en los primeros compases (19-23).

Al comienzo del segundo cuarto ha llegado la reacción local. Con Markus Howard asumiendo protagonismo anotador y una mejora evidente en defensa, el Baskonia ha ido recortando diferencias hasta lograr ponerse por delante justo antes del descanso y dejando el encuentro completamente abierto (46-45).

Tras el paso por vestuarios, los azulgranas han dado un paso al frente. El liderazgo de Chima Moneke y la aportación de Tadas Sedekerskis en ambos lados de la pista han permitido al Baskonia tomar ventaja y cerrar el tercer cuarto por delante (75-71).

En el último cuarto, el Baskonia ha terminado de romper el partido. El acierto exterior de Howard, junto al trabajo colectivo y el control del ritmo, han impedido cualquier reacción del Zalgiris. Los locales han ampliado progresivamente la diferencia hasta sellar una victoria construida desde el carácter y el esfuerzo conjunto.