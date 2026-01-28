LESIOAREN ONDOREN
Markus Howardek Baskoniarekin entrenatu du berriro

Eskolta estatubatuarra taldearekin entrenatzera itzuli da hiru aste kanpoan eman ondoren.

(Foto de ARCHIVO) Markus Howard of Baskonia in action during the EuroLeague Regular Season Round 17 match played between FC Barcelona and Baskonia at Palau Blaugrana on December 19, 2025 in Barcelona, Spain. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press 19/12/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Markus Howard FC Bartzelonaren aurkako partidan, Palau Blaugranan. Irudia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

Markus Howard Kosner Baskoniako entrenamenduetara itzuli da asteazken honetan, eta Paolo Galbiatiren zuzendaritzapean aritu da berriro bere taldekideekin batera. 

Jokalari estatubatuarrak lesio muskularra izan du eskuin hankan. Urtarrilaren 7an hartu zuen min, Bayern Munichen aurkako Euroligako partidaren aurretik. Lehenengo probek kezka sortu zuten klubeko zerbitzu medikoetan, baina ondorengo miaketek baztertu egin zuten gaitz larria izatea. 

Denboraldi honetan, zortzi partida galdu ditu Howardek. Talde teknikoak egoki baderitzo, Euroligako 25. jardunaldiko Zalgiris Kaunasen aurkako neurketan jokatzeko prest egon daiteke, Buesa Arenan. 

Saskibaloia Saski Baskonia

