Markus Howardek Baskoniarekin entrenatu du berriro
Eskolta estatubatuarra taldearekin entrenatzera itzuli da hiru aste kanpoan eman ondoren.
Markus Howard Kosner Baskoniako entrenamenduetara itzuli da asteazken honetan, eta Paolo Galbiatiren zuzendaritzapean aritu da berriro bere taldekideekin batera.
Jokalari estatubatuarrak lesio muskularra izan du eskuin hankan. Urtarrilaren 7an hartu zuen min, Bayern Munichen aurkako Euroligako partidaren aurretik. Lehenengo probek kezka sortu zuten klubeko zerbitzu medikoetan, baina ondorengo miaketek baztertu egin zuten gaitz larria izatea.
Denboraldi honetan, zortzi partida galdu ditu Howardek. Talde teknikoak egoki baderitzo, Euroligako 25. jardunaldiko Zalgiris Kaunasen aurkako neurketan jokatzeko prest egon daiteke, Buesa Arenan.
Zure interesekoa izan daiteke
Kosner Baskoniak Bartzelona edo La Laguna Tenerife izango du aurkari Errege Kopako final-laurdenetan
Paolo Galbiatiren taldeak otsailaren 8an jakingo du zehazki zein izango den bere lehenengo aurkaria; hain zuzen ere, Kanaria Handiaren kontra jokatu ondoren. Baskoniak irabaziko balu, La Laguna Teneriferen aurka jokatuko luke; galduko balu, ordea, Bartzelonaren kontra.
Kosner Baskoniak bere sendotasuna eta fisikoa inposatu ditu Joventuten aurka (87-77)
Kosner Baskoniak bere sendotasun eta fisikoari esker gainditu du igande honetan Joventut (87-77), eta Endesa Ligako zazpigarren garaipena jarraian lortu du.
Atsedenaldiak ez dio onik egin Baskoniari Fenerbahceren aurka (84-71)
Beste porrot gogor batekin, Gasteizko taldea atzean geratu da play-inean sartzeko lehian.
Panathinaikosen aulkiak Kosner Baskonia erraz garaitu du Atenasen (93-74)
Toliopoulos eta Samodurov izan dira, ustekabean, saskiratzailerik onenak etxekoen alde laster desorekatu den norgehiagokan, Holmesi esker lehen zatian, eta Sloukasi esker, bigarrenean.
Kosner Baskoniak Panathinaikos bisitatuko du, astearte honetan, Euroligan
Greziako taldea zortzigarren postuan dago, txapelketako 22 jardunaldi jokatu ostean. Kosner Baskoniak Errege Kopan izango dela baieztatu ostean jokatuko du Panathinaikosen aurka.
Kosner Baskoniak Koparako txartela lortu du Manresaren aurka (130-85)
Kosner Baskoniak Errege Kopa jokatzeko txartela lortu du igande honetan, BAXI Manresa 130-85 menderatuta, eta markak hautsi ditu, Baskoniak inoizko puntu gehien eta hiruko gehien sartu baititu.
Baskoniak irabazi egin du Istanbulen, Euroligako lehen garaipena bisitari gisa
Gasteizko taldeak garaipen garrantzitsua lortu du, etxetik kanpo, Anadolu Efesen aurka. Azken laurden onak eta Trent Forresten lidergoak markatu dute partidaren garapena.
Kosner Baskoniak Basquet Girona gainditu du, eta Kopa jokatzeko txartela eskura dauka (85-94)
Kosner Baskoniak landutako garaipena lortu du igande honetan Basquet Gironaren aurka, Fontajaun (85-94), eta garaipen horrekin, ligako bosgarrena jarraian, hurrengo Errege Kopa jokatzeko pausoa erabakigarria eman du.
Baskonia ASVELen intentsitateari gailendu zaio (78-73)
Kosner Baskoniak ASVEL mendean hartu du Buesa Arenan jokatutako partidan. Luwawu-Cabarrot izan da taldeko erreferente nagusia.