Markus Howard se reincorpora a los entrenamientos con el Baskonia

Markus Howard ha vuelto este miércoles a los entrenamientos del Kosner Baskonia y se ha ejercitado de nuevo junto a sus compañeros bajo la dirección de Paolo Galbiati, una vez superadas tres semanas de baja por lesión.

El jugador norteamericano ha sufrido una lesión muscular en la pierna derecha el pasado 7 de enero, antes del encuentro de Euroliga ante el Bayern de Múnich. Las primeras pruebas generaron preocupación en los servicios médicos del club, aunque las exploraciones posteriores descartaron que se tratara de una dolencia grave.

Durante este periodo, Howard se ha perdido un total de ocho partidos. Si el cuerpo técnico lo considera oportuno, el tirador podría estar disponible para reaparecer este viernes en el duelo de la 25ª jornada de la Euroliga frente al Zalgiris Kaunas, en el Buesa Arena.