Kosner Baskoniak zazpigarren garaipena lortu nahi du Euroligan, ostiralean, Asvelen aurka

Paolo Galbiatiren taldeak ezin izan zuen Bayern Munichen kantxan irabazi asteazkenean; orain, Buesa Arenan daukan bolada onarekin jarraitzea du helburu, Frantziako taldea aurkari.

E. I. I. | EITB

Kosner Baskoniak Asvelen aurka jokatuko du, ostiral honetan, 20:30etik aurrera, Buesa Arenan, Euroligako 2025-2026 denboraldiko 21. jardunaldian. Euskal taldeak eta Frantziakoak seina garaipen dituzte txapelketa honetan; horrela, biak zazpigarren garaipena lortzen saiatuko dira, eta Baskoniak Buesa Arenan eskuratutako emaitza onei jarraituz lortu nahi du hori.

Paolo Galbiatiren taldeak ezin izan zuen Bayern Munichen kantxan irabazi asteazkenean; Asvelen aurkako partidarako, Kosner Baskoniak Tim Luwawu-Cabarrot berreskuratu lezake. Asvel, berriz, Nando De Colo galdu ostean ailegatzen da partidura; azkeneko hori Fenerbahcera bueltatu da.

Bien arteko berdintasuna gorabehera, Baskonia txapelketako saskiratze hobenetarikoa da; Asvel, berriz, alor horretako azkeneko postuan da.

