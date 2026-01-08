El Kosner Baskonia busca ante el Asvel, el viernes, su séptimo triunfo en la Euroliga
El Kosner Baskonia juega ante el Asvel, este viernes, desde las 20:30 horas, en el Buesa Arena, en la vigésimo primera jornada de la Euroliga de la temporada 2025-2026. El equipo vasco y el conjunto francés suman seis victorias cada uno en lo que va de campeonato, y, así las cosas, tratarán de obtener su séptimo triunfo, algo que el Baskonia quiere lograr gracias a sus buenos resultados en el Buesa Arena.
Los de Paolo Galbiati no pudieron ganar, el miércoles, en la cancha del Bayern Múnich; para el partido ante el Asvel, el Kosner Baskonia podría recuperar a Tim Luwawu-Cabarrot. El Asvel llega tras perder recientemente a Nando De Colo, que ha regresado al Fenerbahce.
A pesar de la igualdad entre ambos, el Baskonia es uno de los mayores anotadores del campeonato, mientras que los galos ocupan la última plaza en ese aspecto del juego.
Te puede interesar
Kosner Baskonia cae derrotado en su visita al Bayern Munich (96-86)
El conjunto vitoriano sigue sin ganar fuera de casa en este campeonato desde hace meses.
El Kosner Baskonia entierra las opciones de victoria del Andorra a base de triples (99-92)
El Kosner Baskonia ha ganado al Morabanc Andorra a base de triples, 17 de 38, y se ha repuesto de una remontada del rival, que ha acabado derrotado por 99-92 en el Buesa Arena.
El Fenerbahce vence al Kosner Baskonia en el Buesa Arena (93-108)
El acierto exterior del conjunto turco enterró las aspiraciones de los vitorianos que no pudieron responder a su rival en la última fase de un duelo en el que llegó a tener 10 puntos de renta.
Luwawu-Cabarrot, mejor jugador de diciembre
El francés ha promediado 24 puntos de valoración, con 23 tantos, 3,5 rebotes, 2,8 asistencias y 1,3 recuperaciones, y ha liderado a sus compañeros en los tres triunfos consecutivos que lleva el equipo.
Kosner Baskonia gana 100-103 al Río Breogán
Es la tercera victoria consecutiva del equipo vitoriano, que se sitúa octavo en la clasificación.
Kosner Baskonia logra una cómoda victoria ante el Burgos (89-77)
El Kosner Baskonia logró un cómodo triunfo este sábado por 89-77 ante un batallador Recoletas Salud San Pablo Burgos, que peleó hasta el final en un partido que se puso de cara para los locales desde el primer cuarto.
El Baskonia realiza un entrenamiento especial a puerta abierta
Con motivo de la Navidad, el Baskonia ha realizado hoy un entrenamiento especial a puerta abierta. La iniciativa ha generado una gran expectación y se han acercado más de mil personas.
El Kosner Baskonia renueva a Kobi Simmons hasta el final de la temporada
El entrenador del equipo vitoriano, Paolo Galbiati, ha celebrado el acuerdo: "Es un jugador importante en la cancha y en el vestuario".
Kosner Baskonia sigue con su maldición fuera de casa en Euroliga tras caer ante el Valencia (91-81)
El equipo de Galbiati ha realizado una mala primera parte y el conjunto valenciano se ha marchado en el marcador. Tras el descanso, el equipo alavés ha estado mejor, pero no ha sido suficiente para voltear el choque.