El Kosner Baskonia busca ante el Asvel, el viernes, su séptimo triunfo en la Euroliga

Los de Paolo Galbiati no pudieron ganar, el miércoles, en la cancha del Bayern Múnich; ahora, tratarán de mantener su buena línea en el Buesa Arena, frente al equipo francés.
Trent Forrest (Baskonia).
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak zazpigarren garaipena lortu nahi du Asvelen aurka, ostiralean
author image

E. I. I. | EITB

Última actualización

El Kosner Baskonia juega ante el Asvel, este viernes, desde las 20:30 horas, en el Buesa Arena, en la vigésimo primera jornada de la Euroliga de la temporada 2025-2026. El equipo vasco y el conjunto francés suman seis victorias cada uno en lo que va de campeonato, y, así las cosas, tratarán de obtener su séptimo triunfo, algo que el Baskonia quiere lograr gracias a sus buenos resultados en el Buesa Arena.

Los de Paolo Galbiati no pudieron ganar, el miércoles, en la cancha del Bayern Múnich; para el partido ante el Asvel, el Kosner Baskonia podría recuperar a Tim Luwawu-Cabarrot. El Asvel llega tras perder recientemente a Nando De Colo, que ha regresado al Fenerbahce.

A pesar de la igualdad entre ambos, el Baskonia es uno de los mayores anotadores del campeonato, mientras que los galos ocupan la última plaza en ese aspecto del juego.

