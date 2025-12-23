18. jardunaldia
Kosner Baskoniak etxetik kanpo bere madarikazioarekin jarraitzen du Euroligan, Valentziaren aurka galduta (91-81)

Galbiatiren taldeak lehen zati kaskarra egin du eta Valentziako taldeak markagailuan alde egin du. Atsedenaldiaren ostean, talde arabarra hobeto aritu da, baina ez da nahikoa izan norgehiagoka iraultzeko.

Cabarrot Valencia-Baskonia Euroliga

Luwawu-Cabarrot, valentziarren defentsaz libratzen saiatzen. Argazkia: EFE

author image

E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak urtebete baino gehiago darama Euroligan etxetik kanpo irabazi gabe, eta madarikazioak Valentzian jarraitu du gaur arratsaldean. Defentsa ahul batek, baloi galera zentzugabeek (22) eta hiruko marratik izandako hutsegiteak (7/23) Galbiatiren mutilen erreakzio posible bat zapuztu dute berriro, saiatu arren (91-81).

Lehen laurdenean, talde gasteiztarra ez da gaizki kantxaratu, baina Valentziak hiruko marratik duen gaitasuna aprobetxatu du, zortzi saiakeratik bost saskiratu baititu. Arabako taldea ez da ondo aritu defentsan, eta 27 puntu sartu dizkiote lehen laurdenean, markagailuan zortzi puntu atzetik bukatu du (27-19). Gainera, Howard bi falta egin ditu laster batean, eta lehen partzialaren zatirik handiena aulkitik ikusi du.

Galbiatiren mutilen jokoak okerrera egin du bigarren laurdenaren hasieran, eta markagailuan 21 puntu azpitik egon dira. Hala ere, entrenatzaile italiarrak hutsartea eskatu du, eta bere taldeak defentsan intentsitate handiagoa erakutsi du ordutik aurrera. Gainera, Luwawu-Cabarrotek (13 puntu), Euroligako saskiratzaile onenak, lagundu du atsedenaldira iritsi aurretik aldea zertxobait txikitzeko (58-47). Valentziarren aldetik, Matt Costello (14 puntu) Boli Kostako pibota izan da saskiratzaile nagusia.

Hirugarren laurdena partidan sartuta amaitu du Baskoniak (76-65), aldageletatik igaro ostean erreakziorik izan ez duen arren. Izan ere, talde gasteiztarrak opariak eta jaurtiketa errazetan egindako akatsak berriro egin ditu. Hala ere, Baskoniaren azken fitxaketak, Eugene Omoruyik, lan bikaina egin du laurden honetan.

Azken laurdenean, talde gasteiztarra saiatu da eta etxekoak estutu ditu, behin baino gehiagotan hurbildu baita markagailuan, baina Galbiatiren gizonek ezin izan dute Euroligako lehen garaipena etxetik kanpo lortu urtebete geroago. Horrela, talde arabarrak etxetik urrun porrot berri bat jaso du.

- Fitxa teknikoa:

91 - Valentzia Basket (27+31+18+15): Badio (12), Montero (16), Puerto (4), Sako (2), Costello (18) -hasierako bostekoa-, De Larrea (-), Thompson (-), Moore (11), Taylor (16), Key (-), Pradilla (6) eta Reuvers (6).

81 - Kosner Baskonia (19+28+18+16): Simmons (8), Howard (9), Radzevicius (2), Frisch (6), Diop (-) -hasierako bostekoa-, Spagnolo (2), Forrest (10), Kurucs (6), Luwawu-Cabarrot (13), Diakite (8), Omoruyi (17) eta Villar (-).

Epaileak: Radovic (Kroazia), Shemmesh (Israel) eta Boubert (Frantzia).

Euroligako hamazortzigarren jardunaldiko partida, Roig Arenan, 12.320 ikusleren aurrean.

Saskibaloia Saski Baskonia Euroliga

