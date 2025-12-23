Kosner Baskoniak etxetik kanpo bere madarikazioarekin jarraitzen du Euroligan, Valentziaren aurka galduta (91-81)
Galbiatiren taldeak lehen zati kaskarra egin du eta Valentziako taldeak markagailuan alde egin du. Atsedenaldiaren ostean, talde arabarra hobeto aritu da, baina ez da nahikoa izan norgehiagoka iraultzeko.
Kosner Baskoniak urtebete baino gehiago darama Euroligan etxetik kanpo irabazi gabe, eta madarikazioak Valentzian jarraitu du gaur arratsaldean. Defentsa ahul batek, baloi galera zentzugabeek (22) eta hiruko marratik izandako hutsegiteak (7/23) Galbiatiren mutilen erreakzio posible bat zapuztu dute berriro, saiatu arren (91-81).
Lehen laurdenean, talde gasteiztarra ez da gaizki kantxaratu, baina Valentziak hiruko marratik duen gaitasuna aprobetxatu du, zortzi saiakeratik bost saskiratu baititu. Arabako taldea ez da ondo aritu defentsan, eta 27 puntu sartu dizkiote lehen laurdenean, markagailuan zortzi puntu atzetik bukatu du (27-19). Gainera, Howard bi falta egin ditu laster batean, eta lehen partzialaren zatirik handiena aulkitik ikusi du.
Galbiatiren mutilen jokoak okerrera egin du bigarren laurdenaren hasieran, eta markagailuan 21 puntu azpitik egon dira. Hala ere, entrenatzaile italiarrak hutsartea eskatu du, eta bere taldeak defentsan intentsitate handiagoa erakutsi du ordutik aurrera. Gainera, Luwawu-Cabarrotek (13 puntu), Euroligako saskiratzaile onenak, lagundu du atsedenaldira iritsi aurretik aldea zertxobait txikitzeko (58-47). Valentziarren aldetik, Matt Costello (14 puntu) Boli Kostako pibota izan da saskiratzaile nagusia.
Hirugarren laurdena partidan sartuta amaitu du Baskoniak (76-65), aldageletatik igaro ostean erreakziorik izan ez duen arren. Izan ere, talde gasteiztarrak opariak eta jaurtiketa errazetan egindako akatsak berriro egin ditu. Hala ere, Baskoniaren azken fitxaketak, Eugene Omoruyik, lan bikaina egin du laurden honetan.
Azken laurdenean, talde gasteiztarra saiatu da eta etxekoak estutu ditu, behin baino gehiagotan hurbildu baita markagailuan, baina Galbiatiren gizonek ezin izan dute Euroligako lehen garaipena etxetik kanpo lortu urtebete geroago. Horrela, talde arabarrak etxetik urrun porrot berri bat jaso du.
- Fitxa teknikoa:
91 - Valentzia Basket (27+31+18+15): Badio (12), Montero (16), Puerto (4), Sako (2), Costello (18) -hasierako bostekoa-, De Larrea (-), Thompson (-), Moore (11), Taylor (16), Key (-), Pradilla (6) eta Reuvers (6).
81 - Kosner Baskonia (19+28+18+16): Simmons (8), Howard (9), Radzevicius (2), Frisch (6), Diop (-) -hasierako bostekoa-, Spagnolo (2), Forrest (10), Kurucs (6), Luwawu-Cabarrot (13), Diakite (8), Omoruyi (17) eta Villar (-).
Epaileak: Radovic (Kroazia), Shemmesh (Israel) eta Boubert (Frantzia).
Euroligako hamazortzigarren jardunaldiko partida, Roig Arenan, 12.320 ikusleren aurrean.
Zure interesekoa izan daiteke
Baskoniak azken unean garaitu du Unicaja Markus Howarden hirukoarekin (90-93)
Baskoniak buelta eman dio Unicajaren aurkako partidari, Markus Howard eskolta estatubatuarraren partida itzel batean. Jokalariak 30 puntu sartu eta azken jokaldian irabazteko balio izan duen hirukoa sartu du, 17 puntuko aldea iraultzea ahalbidetuz (90-93).
Kosner Baskoniak Bartzelonaren aurka galdu du hiru luzapeneko partida historikoan (134-124)
Gasteiztarrek lehen zati bikaina egin dute, eta bigarrenean Bartzelonak markagailua iraultzea eragotzi dute, norgehiagoka hiru aldiz luzapenera bidaliz.
Kosner Baskoniak Bartzelonara bidaiatuko du Euroligan bisitari moduan lehenengo garaipenaren bila
Paolo Galbiatiren taldeak Bartzelonaren aurka jokatuko du, azkeneko hauek Joan Peñarroya kaleratu zutenetik jokatu dituzten hamaika partidetatik hamar irabazi dituzte. Euskal taldea taldea konfiantzarekin ailegatzen da neurketara, Monakoren kontra, Buesa Arenan lortutako garaipenaren ondoren.
Kosner Baskoniak sendo jarraitzen du Buesa Arenan, Monako 85-73 mendean hartuta
Gasteizko taldeak Monakokoari irabazi zion; horrenbestez, etxean jarraian lortzen duten seigarren garaipena da.
Kosner Baskoniak indartsu jarraitu nahi du Buesa Arenan, Monakoren aurka, asteazken honetan
Euroligako hamaseigarren jardunaldian, euskal taldeak txapelketako bosgarren sailkatua hartuko du. Partida 20:30ean hasiko da.
Kanaria Handia-Kosner Baskonia bertan behera utzi dute, "Emilia" denboraleagatik
Ekaitzaren ondorioz, Kanaria Handiko Kabildoak kirol-instalazio guztiak itxi behar izan ditu.
Kosner Baskoniaren lanak ez du saririk izan Real Madrilen aurka (94-87)
Howard inspiratu batek zuriak estutasunetan jarri ditu azken laurdenean, baina ez da nahikoa izan etxetik kanpo arabarren beste porrot bat saihesteko.
Kosner Baskoniak Eugene Omoruyi nigeriarra fitxatu du bi hilabeterako, denboraldia bukatu arte taldean geratzeko aukerarekin
Jokalaria Dubaiko Al Nasr taldetik dator, eta datozen orduetan Madrilera iritsiko da Baskoniako taldekide berriekin elkartzeko.
Kosner Baskoniak Real Madril bisitatuko du, ostegunean, Euroligako seigarren garaipenaren bila
Partida 21:00etan hasiko da, Movistar Arenan. Gainera, Paolo Galbiatiren taldeak kanpoko lehen garaipena lortu nahi du etxetik kanpo, Europa mailako goreneko txapelketaren jardunaldi honetan.