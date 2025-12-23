Kosner Baskonia sigue con su maldición fuera de casa en Euroliga tras caer ante el Valencia (91-81)

Kosner Baskonia lleva más de un año sin ganar fuera de casa en Euroliga, y la maldición ha continuado esta tarde en Valencia. Una floja defensa, las pérdidas de balón absurdas (22) y el desacierto desde la línea de tres (7/23) han vuelto a malograr una posible reacción de los de Galbiati, a pesar de haberlo intentado (91-81).

En el primer cuarto, el equipo baskonista no ha salido mal plantado a la cancha, pero Valencia ha aprovechado su finura desde la línea de tres, ya que ha convertido cinco triples en ocho intentos. El conjunto alavés no ha estado bien en defensa y le han endosado 27 puntos en el primer cuarto, para acabar ocho puntos abajo (27-19). Además, Howard se ha cargado pronto con dos faltas y ha visto la mayor parte del primer parcial desde el banquillo.

El descalabro de los de Galbiati se ha acentuado en el inicio del segundo parcial, ya que han llegado a estar 21 puntos abajo. Sin embargo, el técnico italiano ha pedido un tiempo muerto, y su equipo ha mostrado mayor intensidad defensiva a partir de entonces. Además, el máximo anotador de la Euroliga, Luwawu-Cabarrot (13 puntos), ha tirado del carro para recortar algo la distancia antes del descanso (58-47). Del lado taronja, el costamarfileño Matt Costelo ha sido el azote del aro bakonista (14 puntos).