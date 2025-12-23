Kosner Baskonia sigue con su maldición fuera de casa en Euroliga tras caer ante el Valencia (91-81)
Kosner Baskonia lleva más de un año sin ganar fuera de casa en Euroliga, y la maldición ha continuado esta tarde en Valencia. Una floja defensa, las pérdidas de balón absurdas (22) y el desacierto desde la línea de tres (7/23) han vuelto a malograr una posible reacción de los de Galbiati, a pesar de haberlo intentado (91-81).
En el primer cuarto, el equipo baskonista no ha salido mal plantado a la cancha, pero Valencia ha aprovechado su finura desde la línea de tres, ya que ha convertido cinco triples en ocho intentos. El conjunto alavés no ha estado bien en defensa y le han endosado 27 puntos en el primer cuarto, para acabar ocho puntos abajo (27-19). Además, Howard se ha cargado pronto con dos faltas y ha visto la mayor parte del primer parcial desde el banquillo.
El descalabro de los de Galbiati se ha acentuado en el inicio del segundo parcial, ya que han llegado a estar 21 puntos abajo. Sin embargo, el técnico italiano ha pedido un tiempo muerto, y su equipo ha mostrado mayor intensidad defensiva a partir de entonces. Además, el máximo anotador de la Euroliga, Luwawu-Cabarrot (13 puntos), ha tirado del carro para recortar algo la distancia antes del descanso (58-47). Del lado taronja, el costamarfileño Matt Costelo ha sido el azote del aro bakonista (14 puntos).
Baskonia ha finalizado el tercer cuarto metido en el partido (76-65), a pesar de su nula reacción tras el paso por vestuarios, ya que han vuelto las imprecisiones y los errores en lanzamientos fáciles. El último fichaje baskonista, Eugene Omoruyi, ha sobresalido en este parcial entre los de Galbiati.
En el último cuarto, el conjunto vitoriano lo ha intentado y apretado a los locales, aproximándose en el luminoso en varias ocasiones, pero a los hombres dirigidos por Galbiati no les ha valido para conseguir la primera victoria en Euroliga a domicilio un año después. Así, los baskonistas han vuelto a caer lejos de casa.
- Ficha técnica:
91 - Valencia Basket (27+31+18+15): Badio (12), Montero (16), Puerto (4), Sako (2), Costello (18) -cinco titular-, De Larrea (-), Thompson (-), Moore (11), Taylor (16), Key (-), Pradilla (6) y Reuvers (6).
81 - Kosner Baskonia (19+28+18+16): Simmons (8), Howard (9), Radzevicius (2), Frisch (6), Diop (-) -cinco titular-, Spagnolo (2), Forrest (10), Kurucs (6), Luwawu-Cabarrot (13), Diakite (8), Omoruyi (17) y Villar (-).
Árbitros: Radovic (CRO), Shemmesh (ISR) y Boubert (FRA). Sin eliminados.
Incidencias: partido correspondiente a la décimo octava jornada de la de la fase regular de la Euroliga, disputado en el Roig Arena ante 12 320 espectadores.
