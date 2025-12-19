Kosner Baskoniak Bartzelonaren aurka galdu du hiru luzapeneko partida historikoan (134-124)
Gasteiztarrek lehen zati bikaina egin dute, eta bigarrenean Bartzelonak markagailua iraultzea eragotzi dute, norgehiagoka hiru aldiz luzapenera bidaliz.
Kosner Baskoniak porrot egin du Bartzelonaren aurka azken hasperenean (134-124) ostiral honetan, Euroligako 17. jardunaldian. Partida zirraragarria izan da, aurkariak behetik gora joan dira, eta hiru luzapenen ostean erabaki da garailea.
Talde gasteiztarrak martxa bat gehiagorekin hasi du partida, 2-7ko lehen partzialarekin. Bi taldeak zenbait minutuz saskiratu gabe egon ondoren, Marcus Howarden hiruko batek eta Mamari Diakiteren bi jaurtiketa libreek errenta 10 puntutik gora igo dute (10-21), eta aldea mantendu egin da lehen zatiaren amaierara arte (17-26).
Dinamika ez da aldatu bigarren laurdenean, eta gasteiztarrek 5-11ko partzial berri bat lortu dute (22-37).
Katalanen erreakzioa iritsi da, eta defentsatik eta errebotetik egin dute, aldea murrizteko atsedenaldira iritsi aurretik (47-53).
Aldageletatik igaro ostean, Baskonia 10 puntuko abantailatik gora kokatu da berriro (49-60).
Hala ere, etxekoek antsietate handiegia izan dute markagailua iraultzeko, eta hori baliatu dute gasteiztarrek beste errenta txiki bat lortzeko (75-81). Azken minutuak eromena izan dira, eta partida luzapenera joan da (97-97).
Lehen luzapenean 106ra eta bigarrenean 122ra berdindu ostean, Bartzelonak saskiratze dinamika ona aprobetxatu du hirugarrenean garaipena lortzeko eta Kosner Baskoniaren etxetik kanpoko lehen garaipena zapuzteko (134-124).
