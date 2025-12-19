El Kosner Baskonia pierde en el último suspiro ante el Barça en un partido histórico con tres prórrogas (134-124)

El Kosner Baskonia ha caído derrotado en el último suspiro ante el Barça por 134-124 este viernes en la 17ª jornada de la Euroliga, en un vibrante partido en el que los rivales fueron de menos a más y supieron gestionar mejor los instantes decisivos de un duelo que se decidió tras tres prórrogas y que pasará a la historia por ser el de mayor anotación en la historia de la Euroliga.

El equipo vitoriano ha iniciado el encuentro con una marcha más que los azulgranas, con un parcial de salida de 2-7. Tras varios minutos de sequía anotadora por parte de ambos conjuntos, un triple de Marcus Howard y dos tiros libres de Mamari Diakite han elevado la renta por encima de los diez puntos (10-21), una diferencia que se mantuvo hasta el final del período (17-26).

La dinámica no ha variado en el segundo cuarto, y el cuadro vitoriano ha convertido un nuevo parcial 5-11 para hurgar aún más en la herida del Barça más apagado (22-37).

La reacción azulgrana finalmente ha llegado, y lo ha hecho desde la defensa y el rebote para reducir la diferencia antes del descanso (47-53).

Tras el paso por vestuarios, el Baskonia se ha situado de nuevo por encima de los 10 puntos de ventaja (49-60).

Pero el Barça ha empatado el encuentro a 75 puntos. No obstante, los locales tuvieron demasiada ansiedad para culminar la remontada, y ello lo aprovecharon los vitorianos para situar una nueva pequeña renta (75-81). Los últimos minutos han sido de auténtica locura, y el partido se ha ido a la prórroga (97-97).

Tras empatar a 106 en la primera prórroga y a 122 en la segunda, el Barça ha aprovechado la buena dinámica anotadora para llevarse la victoria en la tercera y evitar el primer triunfo a domicilio del Kosner Baskonia (134-124).