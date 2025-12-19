EUROLIGA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Kosner Baskonia pierde en el último suspiro ante el Barça en un partido histórico con tres prórrogas (134-124)

Los vitorianos han completado una gran primera mitad, y lograron evitar la remontada del Barça en la segunda, mandando el choque a la prórroga tres veces.
BARCELONA, 19/12/2025.- El base checo del Barça Tomas Satoransky (i) en acción ante el base italiano del Baskonia Matteo Spagnolo durante el partido correspondiente a la jornada 17 de la Euroliga de baloncesto entre el Barça y el Baskonia este viernes, en Barcelona. EFE/ Enric Fontcuberta
Matteo Spagnolo en la disputa del balón. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak Bartzelonaren aurka galdu du hiru luzapeneko partida historikoan (134-124)
author image

I. G. A. | EITB

Última actualización

El Kosner Baskonia ha caído derrotado en el último suspiro ante el Barça por 134-124 este viernes en la 17ª jornada de la Euroliga, en un vibrante partido en el que los rivales fueron de menos a más y supieron gestionar mejor los instantes decisivos de un duelo que se decidió tras tres prórrogas y que pasará a la historia por ser el de mayor anotación en la historia de la Euroliga.

El equipo vitoriano ha iniciado el encuentro con una marcha más que los azulgranas, con un parcial de salida de 2-7. Tras varios minutos de sequía anotadora por parte de ambos conjuntos, un triple de Marcus Howard y dos tiros libres de Mamari Diakite han elevado la renta por encima de los diez puntos (10-21), una diferencia que se mantuvo hasta el final del período (17-26).

La dinámica no ha variado en el segundo cuarto, y el cuadro vitoriano ha convertido un nuevo parcial 5-11 para hurgar aún más en la herida del Barça más apagado (22-37).

La reacción azulgrana finalmente ha llegado, y lo ha hecho desde la defensa y el rebote para reducir la diferencia antes del descanso (47-53).

Tras el paso por vestuarios, el Baskonia se ha situado de nuevo por encima de los 10 puntos de ventaja (49-60).

Pero el Barça ha empatado el encuentro a 75 puntos. No obstante, los locales tuvieron demasiada ansiedad para culminar la remontada, y ello lo aprovecharon los vitorianos para situar una nueva pequeña renta (75-81). Los últimos minutos han sido de auténtica locura, y el partido se ha ido a la prórroga (97-97).

Tras empatar a 106 en la primera prórroga y a 122 en la segunda, el Barça ha aprovechado la buena dinámica anotadora para llevarse la victoria en la tercera y evitar el primer triunfo a domicilio del Kosner Baskonia (134-124).

Saski Baskonia Euroliga FC Barcelona Baloncesto

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X