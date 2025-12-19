El Kosner Baskonia pierde en el último suspiro ante el Barça en un partido histórico con tres prórrogas (134-124)
El Kosner Baskonia ha caído derrotado en el último suspiro ante el Barça por 134-124 este viernes en la 17ª jornada de la Euroliga, en un vibrante partido en el que los rivales fueron de menos a más y supieron gestionar mejor los instantes decisivos de un duelo que se decidió tras tres prórrogas y que pasará a la historia por ser el de mayor anotación en la historia de la Euroliga.
El equipo vitoriano ha iniciado el encuentro con una marcha más que los azulgranas, con un parcial de salida de 2-7. Tras varios minutos de sequía anotadora por parte de ambos conjuntos, un triple de Marcus Howard y dos tiros libres de Mamari Diakite han elevado la renta por encima de los diez puntos (10-21), una diferencia que se mantuvo hasta el final del período (17-26).
La dinámica no ha variado en el segundo cuarto, y el cuadro vitoriano ha convertido un nuevo parcial 5-11 para hurgar aún más en la herida del Barça más apagado (22-37).
La reacción azulgrana finalmente ha llegado, y lo ha hecho desde la defensa y el rebote para reducir la diferencia antes del descanso (47-53).
Tras el paso por vestuarios, el Baskonia se ha situado de nuevo por encima de los 10 puntos de ventaja (49-60).
Pero el Barça ha empatado el encuentro a 75 puntos. No obstante, los locales tuvieron demasiada ansiedad para culminar la remontada, y ello lo aprovecharon los vitorianos para situar una nueva pequeña renta (75-81). Los últimos minutos han sido de auténtica locura, y el partido se ha ido a la prórroga (97-97).
Tras empatar a 106 en la primera prórroga y a 122 en la segunda, el Barça ha aprovechado la buena dinámica anotadora para llevarse la victoria en la tercera y evitar el primer triunfo a domicilio del Kosner Baskonia (134-124).
Te puede interesar
El Kosner Baskonia viaja a Barcelona para buscar su primera victoria como visitante en la Euroliga
El conjunto de Paolo Galbiati se medirá a un Barça que ha ganado diez de los 11 partidos que han jugado desde la destitución de su anterior técnico Joan Peñarroya. Por su parte el equipo dirigido por Paolo Galbiati llega con confianza tras la victoria ante el Mónaco en el Buesa Arena.
El Kosner Baskonia sigue firme en el Buesa Arena, tras superar al Monaco 85-73
Los vitorianos vencieron al Mónaco, sellando su quinta victoria consecutiva en casa en Euroliga.
El Kosner Baskonia quiere seguir fuerte en el Buesa Arena, ante el Mónaco, este miércoles
En la decimosexta jornada de la Euroliga, el equipo vasco recibe al quinto clasificado del campeonato. El partido va a comenzar a las 20:30 horas.
Suspendido el Gran Canaria-Kosner Baskonia por la borrasca Emilia
La borrasca ha obligado al Cabildo de Gran Canaria al cierre todas sus instalaciones deportivas.
Kosner Baskonia muere en la orilla y no obtiene premio ante el Real Madrid (94-87)
Un inspirado Howard resurgió en el último cuarto para poner en dificultades a los blancos, pero no fue suficiente para evitar una nueva derrota de los alaveses a domicilio.
Kosner Baskonia ficha al nigeriano Eugene Omoruyi por dos meses con opción de quedarse hasta final de temporada
El jugador llega procedente del Al Nasr de Dubai y se incorporará en las próximas horas a la expedición vitoriana en Madrid.
El Kosner Baskonia visita al Real Madrid, el jueves, en busca de su sexta victoria en la Euroliga
El partido va a comenzar a las 21:00 horas, en el Movistar Arena. El equipo de Paolo Galbiati quiere obtener, además, su primer triunfo como visitante, en esta edición de la máxima competición continental.
Tadas Sedekerskis se someterá a una artroscopia en el tobillo derecho, y podría estar al menos un mes y medio de baja
El jugador del Kosner Baskonia pasará por quirófano este jueves, para recuperarse de la lesión que se produjo en el pasado Eurobasket, con la selección de Lituania.
Gytis Radzevicius: "Vengo a transmitir mi energía, mi juego se basa en eso"
Gytis Radzevicius se acaba de incorporar al equipo vitoriano tras la marcha de Hamidou Diallo la semana pasada. Ha explicado cómo es su juego y lo quiere aportar al Baskonia. (Declaraciones originales, en inglés).