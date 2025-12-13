Endesa Liga
Kanaria Handia-Kosner Baskonia bertan behera utzi dute, "Emilia" denboraleagatik

Ekaitzaren ondorioz, Kanaria Handiko Kabildoak kirol-instalazio guztiak itxi behar izan ditu.
AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Endesa Ligako Dreamland Kanaria Handia eta Kosner Baskonia taldeen arteko partida, larunbat honetan 19:00etan Kanaria Handia Arenan jokatzekoa zena, bertan behera utzi dute Emilia denboraleak eragindako alerta egoera dela eta.

Pabiloi hori itxita, partida jokatzeko kantxarik gabe geratu dira bi taldeak, eta ez dute iragarri berriro noiz ireki ahalko duten. ACBk, beraz, beste egun bat jarri beharko du partida jokatzeko.

Kanaria Handiko Babes Zibileko Plana aktibatuta, Kanaria Handiko Kabildoko Kirol Kontseilaritzak kirol-instalazio guztiak itxi, eta bertan behera utzi ditu kirol-jarduera eta ekitaldi guztiak.

