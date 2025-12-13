Suspendido el Gran Canaria-Kosner Baskonia por la borrasca Emilia

El partido de la Liga Endesa entre el Dreamland Gran Canaria y el Kosner Baskonia, previsto para este sábado a las 19:00 horas en el Gran Canaria Arena, ha quedado suspendido ante la situación de alerta provocada por la borrasca Emilia, que ha obligado al Cabildo de Gran Canaria al cierre todas sus instalaciones deportivas.

El cierre del Gran Canaria Arena, "sin fecha prevista de reapertura", deja a los claretianos sin recinto para disputar el encuentro, que queda pendiente de nueva fecha por parte de la ACB.

Con la activación del Plan Insular de Protección Civil de Gran Canaria, la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria ha procedido al cierre de todas sus instalaciones deportivas, así como a la suspensión de la actividad deportiva y de las iniciativas promovidas por el IID.