Kosner Baskonia muere en la orilla y no obtiene premio ante el Real Madrid (94-87)

Kosner Baskonia ha perdido este jueves por 94-87 ante el Real Madrid en la jornada 15 de la fase regular de la Euroliga. En el Movistar Arena, guiados sobre todo por Timothé Luwawu-Cabarrot de cara al aro rival, los baskonistas han mantenido el pulso a un Real Madrid donde los suplentes entraron bien en la dinámica planteada por Sergio Scariolo.

Con menos ritmo, el partido ha estado igualado por los fallos en el tiro lejano. A la vuelta del descanso (42-39), fue Simmons el referente del Baskonia para abrir la veda. Khalifa Diop dio una de cal y otra de arena, y su entrenador había preparado varias sustituciones.

Pero esa rotación se convirtió en tiempo muerto cuando el equipo vitoriano se vio 53-43 abajo, tras sendos triples de Hezonja y de Campazzo. Galbiati histriónico en su banquillo y Hezonja nuevamente clavando un triple lateral, junto a una tonta falta en ataque de Luwawu-Cabarrot, facilitaron de forma fugaz la labor del Real Madrid.

Como réplica, dos triples de Luwawu-Cabarrot y otro de Clément Frisch recortaron distancias (60-54) a 2:13 de zanjar el tercer periodo. En la última posesión del tercer cuarto, Maledon encajó una falta levantándose desde lejos a 0.4 para el final y sus tiros libres pusieron el 71-60.

Sin embargo, resurgió Howard con dos acciones positivas, entrada a tablero desde un costado y triple para establecer el 76-71 a 7:10 de la conclusión del encuentro. En su salsa, el escolta de New Jersey enchufó dos triples más y culminó la remontada (76-77). Un pestañeo y el Real Madrid había vuelto a coger colchón (82-77), tapón incluido de Tavares en ese proceso.

El conjunto vitoriano ha muerto en la orilla a pesar de un triple a la carrera del estelar Luwawu-Cabarrot cuando todavía había 47.3 segundos para que el cronómetro se agotase. El Baskonia sigue rezagado con un registro de 5-10.

Ficha técnica:

Real Madrid: Campazzo (16), Abalde (9), Hezonja (17), Okeke (-) y Tavares (11) --quinteto inicial--; Lyles (7), Maledon (15), Feliz (8), Llull (-), Garuba (2) y Deck (9).

Kosner Baskonia: Simmons (11), Howard (22), Radzevicius (-), Kurucs (8) y Diop (4) --quinteto inicial--; Nowell (-), Spagnolo (8), Diakite (7), Frisch (3), Luwawu-Cabarrot (20) y Forrest (4).

-Parciales: 24-23, 18-16, 29-21 y 23-28.

-Árbitros: Pukl, Latisevs y Trawicki. Eliminaron por faltas personales a Abalde en el Real Madrid.

-Pabellón: Movistar Arena, 8141 espectadores.