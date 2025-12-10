Kosner Baskoniak Eugene Omoruyi nigeriarra fitxatu du bi hilabeterako, denboraldia bukatu arte taldean geratzeko aukerarekin
Jokalaria Dubaiko Al Nasr taldetik dator, eta datozen orduetan Madrilera iritsiko da Baskoniako taldekide berriekin elkartzeko.
Kosner Baskoniak Eugene Omoruyi (1997, Nigeria) jokalaria datozen bi hilabeteetarako fitxatu du, Gasteizko taldeak ohar baten bidez jakinarazi duenez.
Jokalaria Dubaiko Al Nasr klubetik dator, bertan jokatzen ari baitzen aurtengo denboraldia, eta joan den denboraldian G-Leagueko Raptors 905 taldean ibili ondoren. Omoruyik Madrilen bat egingo du taldekide berriekin datozen orduetan.
Omoruyik Ameriketako Estatu Batuetako unibertsitate mailan (NCAA) hasi zuen bere ibilbidea Rutgers Scarlet Knights taldean, eta 2021-22 denboraldian NBAra jauzi egin zuen Dallas Mavericksen eskutik.
NBAko garapen ligan jokatu zuen azken denboraldian jokalari nigeriarrak, eta batez beste 18.5 puntu, 6.1 errebote eta 3.3 asistentzia lortu zituen.
Zure interesekoa izan daiteke
Kosner Baskoniak Real Madril bisitatuko du, ostegunean, Euroligako seigarren garaipenaren bila
Partida 21:00etan hasiko da, Movistar Arenan. Gainera, Paolo Galbiatiren taldeak kanpoko talde moduko lehen garaipena lortu nahi du, Europa mailako goreneko txapelketaren ekitaldi honetan.
Tadas Sedekerskisi artroskopia egingo diote eskuineko orkatilan, eta gutxienez hilabete eta erdi egon liteke jokatu ezinik
Kosner Baskoniako jokalaria ostegunean egingo diote artroskopia hori; Eurobasketen, Lituaniako selekzioarekin ari zela, lesioa izan zuen, eta helburua da guztiz sendatzea.
Gytis Radzevicius: "Nire energia transmititzera nator, nire jokoa horretan oinarritzen da"
Gytis Radzevicius talde gasteiztarrera iritsi berri da, Hamidou Diallok joan den astean Baskonia utzi eta gero. Bere jokoa nolakoa den azaldu du. (Jatorrizko adierazpenak, ingelesez).
Kosner Baskoniak luzapenean galdu du Valentziaren aurka (89-91)
Kosner Baskoniak 89-91 galdu du Buesa Arenan Valentziaren aurka Endesa Ligako 9. jardunaldian. Lehen zati bikaina egin du, baina partida luzapeneraino joan da eta Valentziak irabazi du.
Hirugarren laurden onak garaipena eman dio Kosner Baskoniari Milanen aurka (88-78)
Howardek eta Brooksek hirukoak trukatu dituzte eta denborak aurrera egin du Baskoniaren beste garaipen bat ziurtatzeko, 88-78.
Hamidou Diallok ez du Baskonian jarraituko; Gytis Radzevicius lituaniarrak ordezkatuko du
30 urteko jokalari lituaniarra Rytas Vilnius taldetik dator. Azken urteotan, lan garrantzitsua egin du han.
Kosner Baskoniak galdu egin du Zalgirisen aurka, laugarren laurdenean gainbehera joan ostean
Etxeko taldeak partida irauli zuen azken zatian bikain jokatuta, eta Sylvain Francisco jokalari frantziarraren lan apartari esker.
Kosner Bakoniak Zalgirisen aurka bilatuko du, asteartean, Euroligako lehenengo garaipena bisitari moduan
Euskal taldea Kaunaseko partidara 12 partidetatik lau garaipen lortuta ailegatzen da; Zalgirisek, berriz, zazpi lortu ditu. Partida 19:00etan hasiko da.
Kosner Baskonia garaiz esnatu da Bayerni irabazteko (95-73)
Gasteizko taldeak partidaren gidoia aldatu du lehen hamar minutuen ostean, eta agintean jarri da.