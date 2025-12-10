Kosner Baskonia ficha al nigeriano Eugene Omoruyi por dos meses con opción de quedarse hasta final de temporada
Eugene Omoruyi (1997, Nigeria) y Kosner Baskonia unen sus caminos por los siguientes dos meses, con opción de ampliar su vinculación hasta final de temporada, según ha anunciado el club vitoriano en una nota.
El jugador llega procedente desde el club Al Nasr de Dubai donde ha estado disputando la actual temporada y tras militar la pasada campaña con los Raptors 905 de la G-League. Omoruyi se sumará a la expedición azulgrana en las próximas horas en Madrid.
Eugene, quien comenzó su carrera en la NCAA con los Rutgers Scarlet Knights, dio el salto a la NBA en la temporada 2021-22 con los Dallas Mavericks.
Su última temporada en la liga de desarrollo de la NBA el jugador nigeriano promedió 18.5 puntos, 6.1 rebotes y 3.3 asistencias.
