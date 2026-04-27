El BBK Bidaideak se hace con el bronce en la Eurocopa de baloncesto en silla de ruedas
El BBK Bideaideak se hizo este domingo con la medalla de bronce en la final a ocho de la Eurocopa de baloncesto en silla de ruedas disputado en Cerdeña.
El conjunto bilbaino se impuso en la final por el tercer puesto al conjunto local, el Dinamo Sassari, por 63-75, en un partido muy completo en el que los de James MacSorley dominaron de inicio a fin.
Asier García fue el jugador más valorado (26) tras 13 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias. Los máximos anotadores fueron Kady y Jhon, con catorce cada uno. También anotaron Txiki (12), Manu (10), Pablo Poyato (8), Ale y James (2 cada uno).
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