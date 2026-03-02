La Euroliga ha suspendido los partidos Hapoel Tel Aviv-Maccabi Tel Aviv y Partizan-Dubai, correspondientes a la jornada 30 de la competición, por la "situación actual en las regiones" y la consiguiente "imposibilidad de viajar tras el cierre temporal del espacio aéreo", según ha anunciado este lunes.

La máxima competición europea ha adoptado esta decisión de suspender ambos partidos previstos para el jueves 5 de marzo, y cuya celebración en próximas fechas quedará sujeta a la evolución del conflicto que afecta a todo Oriente Medio tras los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán y las posteriores represalias de Teherán.

"La Euroliga evaluará con los equipos afectados las mejores opciones para reprogramar los partidos, siguiendo de cerca los últimos acontecimientos y manteniendo una comunicación constante con las autoridades locales e internacionales, así como con todas las organizaciones pertinentes, para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los involucrados. Se publicará más información en los próximos días", ha indicado en un comunicado.

Estados Unidos lanzó el sábado 28 de febrero, en coordinación con Israel, la llamada 'Operación Furia Épica' contra Irán, una serie de ataques en los que fue asesinado el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, y buena parte de la cúpula militar iraní.

Teherán ha prometido vengar la muerte del ayatolá y ha respondido con ataques aéreos contra Israel y varios países árabes en los que Estados Unidos tiene bases militares.