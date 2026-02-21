COPA DEL REY
Resumen del partido de semifinales de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid

VALENCIA, 21/02/2026.- Los jugadores del Real Madrid celebran tras vencer en el partido de semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto que Valencia Basket y Real Madrid disputan este sábado en el Roig Arena, en Valencia. EFE/ Manuel Bruque
Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Valentziaren eta Real Madrilen arteko Errege Kopako finalerdietako partidaren laburpena
EITB

EITB

Última actualización

El Real Madrid se ha clasificado este sábado para la final de la Copa del Rey tras derrotar al Valencia por 106-107 en el Roig Arena de Valencia, tras un apasionante y apretado duelo de semifinales. 

Baloncesto Copa del Rey de Baloncesto Liga Endesa

