Resumen del partido de semifinales de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid
El Real Madrid se ha clasificado este sábado para la final de la Copa del Rey tras derrotar al Valencia por 106-107 en el Roig Arena de Valencia, tras un apasionante y apretado duelo de semifinales.
