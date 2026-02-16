Liga Endesa
Las diez mejores jugadas de la 20ª jornada de la Liga Endesa

BILBAO, 15/02/2026.- El base italiano del Baskonia Matteo Spagnolo (i) lanza a canasta ante el pívot maliense del Bilbao Basket Bassala Bagayoko durante el partido de Liga Endesa de baloncesto entre el Surne Bilbao Basket y el Kosner Baskonia, este domingo en el Bilbao Arena. EFE/ Miguel Tona
Eugene Omoruyi ha hecho la mejor jugada de la jornada
Euskaraz irakurri: Endesa Ligako 20. jardunaldiko hamar jokaldi onenak
E. I. I. | EITB

Ya se ha disputado la vigésima jornada de la Liga Endesa, aqui recopilamos las diez mejores jugadas de la misma. La mejor jugada ha sido una de Eugene Omoruyi, jugador del Kosner Baskonia.

Baloncesto Bilbao Basket Saski Baskonia Liga Endesa

