Garaipenik gabeko jardunaldia euskal taldeentzat Emakumezkoen Endesa Ligan
IDK Euskotrenek galdu egin du Ibaetan Innova-TSN Leganesen aurka (60-73), Lointek Gernika Bizkaiak bere aldetik porrota jaso du Spar Gran Canariaren aurka (87-74), eta Kutxabank Araskik puntu bakarragatik galdu du Movistar Estudiantesen aurka (75-76) .
IDK Euskotrenek porrota jaso du Ibaetan Innova-TSN Leganesen aurka (60-73), donostiarrek amaierara arte borrokatu duten partidan, baina ezin izan dute bisitarien asmatzea gelditu norgehiagokako une erabakigarrietan.
Lointek Gernika Bizkaiak, berriz, galdu egin du Spar Gran Canarariaren aurka (87-74). Gernikarrak neurketaren zati handi batean lehiatu dira, baina atsedenaldiaren ostean etxeko taldearen bultzadak partida erabakita utzi du.
Norgehiagoka parekatuena Gasteizen bizi izan da, Kutxabank Araskik garaipena gertu izan baitu, baina puntu bakarrragatik (75-76) galdu du azkenean Movistar Estudiantesen aurka.
Zure interesekoa izan daiteke
Kosner Baskoniak Bartzelonaren aurka galdu du hiru luzapeneko partida historikoan (134-124)
Gasteiztarrek lehen zati bikaina egin dute, eta bigarrenean Bartzelonak markagailua iraultzea eragotzi dute, norgehiagoka hiru aldiz luzapenera bidaliz.
Kosner Baskoniak Bartzelonara bidaiatuko du Euroligan bisitari moduan lehenengo garaipenaren bila
Paolo Galbiatiren taldeak Bartzelonaren aurka jokatuko du, azkeneko hauek Joan Peñarroya kaleratu zutenetik jokatu dituzten hamaika partidetatik hamar irabazi dituzte. Euskal taldea taldea konfiantzarekin ailegatzen da neurketara, Monakoren kontra, Buesa Arenan lortutako garaipenaren ondoren.
Lointek Gernikak Villeneuve d 'Ascq txapeldunaren aurka neurtuko ditu indarrak final-zortzirenetan
Frantziako taldea egungo txapelduna eta berriro irabazteko hautagai nagusia da. Joaneko partida urtarrilaren 15ean jokatuko da, ostegunean, Malosten, eta itzulikoa 22an, ostegunean, Frantzian.
Kosner Baskoniak sendo jarraitzen du Buesa Arenan, Monako 85-73 mendean hartuta
Gasteizko taldeak Monakokoari irabazi zion; horrenbestez, etxean jarraian lortzen duten seigarren garaipena da.
Surne Bilbaok Prievidza menderatu du (46-83), eta sendo jarraitzen du FIBA Europa Kopan
Txapelketako bigarren fasean, euskal taldeak bi partida jokatu ditu, eta bietan lortu du garaipena, Eslovakiako taldearen kantxan irabazita.
Lointek Gernika 19 puntuko errenta galtzeko zorian izan da Pecsen aurka Hungarian, baina sailkatzea lortu du, ozta-ozta
Lucas Fernandezen jokalariak markagailuan atzetik ibili dira partida osoan zehar, eta ikaragarri sufritu dute hurrengo faserako txartela lortzeko.
IDK Euskotren, Kutxabank Araski eta Lointek Gernika taldeek galdu egin dute Endesa Ligan
Hiru euskal taldeek asteburu zaila izan dute, eta porrotek are gehiago estutu dute Kopako postuetarako borroka.
Surne Bilbaok garaipen sendoa lortu du Hiopos Lleidaren aurka Miribillan (93-75)
Beltzezko gizonek nagusitasunez irabazi dute, markagailua oso parekatuta joan bada ere, etxekoek oso indartsu amaitu baitute partida.
Kanaria Handia-Kosner Baskonia bertan behera utzi dute, "Emilia" denboraleagatik
Ekaitzaren ondorioz, Kanaria Handiko Kabildoak kirol-instalazio guztiak itxi behar izan ditu.