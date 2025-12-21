12. jardunaldia
Garaipenik gabeko jardunaldia euskal taldeentzat Emakumezkoen Endesa Ligan

IDK Euskotrenek galdu egin du Ibaetan Innova-TSN Leganesen aurka (60-73), Lointek Gernika Bizkaiak bere aldetik porrota jaso du Spar Gran Canariaren aurka (87-74), eta Kutxabank Araskik puntu bakarragatik galdu du Movistar Estudiantesen aurka (75-76) .

 

 

Lointek Gernika vs Spar Gran Canaria
Lointek Gernika vs Spar Gran Canaria Argazkia: @GKesb
author image

EITB

Azken eguneratzea

IDK Euskotrenek porrota jaso du Ibaetan Innova-TSN Leganesen aurka (60-73), donostiarrek amaierara arte borrokatu duten partidan, baina ezin izan dute bisitarien asmatzea gelditu norgehiagokako une erabakigarrietan. 

Lointek Gernika Bizkaiak, berrizgaldu egin du Spar Gran Canarariaren aurka (87-74). Gernikarrak neurketaren zati handi batean lehiatu dira, baina atsedenaldiaren ostean etxeko taldearen bultzadak partida erabakita utzi du.

Norgehiagoka parekatuena Gasteizen bizi izan da, Kutxabank Araskik garaipena gertu izan baitu, baina puntu bakarrragatik (75-76) galdu du azkenean Movistar Estudiantesen aurka.

 

Araski AES Saskibaloia Lointek Gernika KESB Emakumezkoen Endesa Liga

