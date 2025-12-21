Jornada sin victorias para los equipos vascos en la Liga Femenina Endesa
El IDK Euskotren cayó en Ibaeta ante Innova-TSN Leganés (60-73), el Lointek Gernika Bizkaia fue superado por Spar Gran Canaria (87-74) a domicilio y el Kutxabank Araski se quedó a un solo punto del triunfo tras perder frente a Movistar Estudiantes (75-76), en casa.
El IDK Euskotren cayó en Ibaeta ante Innova-TSN Leganés por 60-73, en un partido en el que las donostiarras pelearon hasta el final, pero no lograron frenar el mayor acierto visitante en los momentos decisivos del choque.
Por su parte, el Lointek Gernika Bizkaia no pudo sumar en su desplazamiento a Canarias, donde fue derrotado por Spar Gran Canaria por 87-74. Las gernikarras compitieron durante buena parte del choque, pero el empuje del equipo local tras el descanso terminó decantando el partido, dejando a las de Bizkaia sin premio.
El duelo más igualado se vivió en Vitoria, donde el Kutxabank Araski rozó la victoria pero terminó perdiendo por 75-76 ante Movistar Estudiantes. Un final muy ajustado privó a las alavesas de un triunfo que se decidió en los últimos segundos.
Una jornada sin premio en forma de resultados para los equipos vascos, que ya centran sus esfuerzos en el próximo compromiso liguero con el objetivo de volver a sumar.
