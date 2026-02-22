ZESTA-PUNTA
Sorozabal anaien eta Erkiaga-Lopezen arteko Biscayne Cupeko finalaren laburpena

Jai Alai
18:00 - 20:00
Sorozabal anaiak. Argazkia: Jai Alai
EITB

Azken eguneratzea

Johan eta Gorka Sorozabalek irabazi dute Biscayne Cup, Erkiaga-Lopez bikotearen aurka lehen seta galdu (15-6), bigarrena irauli (8-15) eta hirugarrenean berdinketa hautsita (3-5).

Jai Alai League Gorka Sorozabal Johan Sorozabal Imanol López Aritz Erkiaga Biscayne Cup Zesta-punta

