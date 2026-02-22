Resumen de la final de la Biscayne Cup entre los hermanos Sorozabal y Erkiaga-López
Johan y Gorka Sorozabal han ganado la Biscayne Cup tras perder el primer set ante Erkiaga-López (15-6), remontar el segundo (8-15) y romper el empate en el tercero (3-5).
Gorka Sorozabal: "Funcionamos como hermanos, como equipo"
Declaraciones de Johan Sorozabal, Gorka Sorozabal, Aritz Erkiaga e Imanol López tras la final de la Biscayne Cup en la que los hermanos Sorozabal se han llevado la txapela.
Los hermanos Sorozabal, campeones de la Biscayne Cup
Johan y Gorka Sorozabal han conquistado la Biscayne Cup tras perder el primer set 15-6 contra la pareja Erkiaga-López, remontar el segundo 8-15 y ganar el desempate 3-5, en un frontón de Dania lleno que ha celebrado los 100 años del Jai Alai en Estados Unidos.
Erkiaga-López y Johan-Gorka disputarán la final de la Biscayne Cup
Los expuntistas disfrutan también con la Biscayne Cup
La Biscayne Cup que se está disputando en el frontón de Dania está atrayendo a numerosos aficionados y aficionadas al frontón, y entre ellos, a varios exjugadores de cesta punta. Miguel Ángel Meabebasterretxea, Pedro Mari Sardui, Asier Elezgarai y Alex Rekalde nos hablan del ambiente tan especial que se está viviendo en Florida en torno a la Biscayne Cup.
Erkiaga-López y Johan-Gorka jugarán la gran final de la Biscayne Cup de Dania
Urreisti-Ibarluzea y Erkiaga-López, a semifinales de la Biscayne Cup de Dania
Las parejas compuestas por Eñaut Urreisti e Ion Ibarluzea y por Aritz Erkiaga e Imanol López han conseguido su pase a las semifinales tras sendas victorias en sus respectivos partidos de liguilla.
Zulaika-Ubilla vs. Erkiaga López y Urreisti-Ibarluzea vs. Johan-Gorka, en la última jornada de la liguilla
Zulaika y Ubilla tratarán de dar la sorpresa ante Erkiaga y López. Urreisti e Ibarluzea necesitan la victoria para lograr el pase a semifinales, mientras que los hermanos Sorozabal ya están clasificados.
Johan-Gorka y Erkiaga-López ganan en la segunda jornada de la Biscayne Cup, ante Laduche-Basque y Goitia-Lekerika
Johan y Gorka ya están en semifinales, y Erkiaga y López lograrían clasificarse si se anotan un set en su partido contra Zulaika-Ubilla. Los hermanos Sorozabal han ganado por 15-7 y 15-7 a Laduche y Basque, y Erkiaga y López han superado por 15-13 y 15-11 a Goitia y Lekerika.
Los hermanos Sorozabal y la pareja Erkiaga-López entran en liza en la segunda jornada de la Biscayne Cup
En la presentación del torneo los puntistas señalaron a la pareja formada por Aritz Erkiaga e Imanol López como la gran favorita. El zaguero de Zumaia ha destacado que es un "privilegio" despedirse en Dania.