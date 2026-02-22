CESTA PUNTA

Resumen de la final de la Biscayne Cup entre los hermanos Sorozabal y Erkiaga-López

Jai Alai
18:00 - 20:00

Los hermanos Sorozábal. Foto: Jai Alai

Euskaraz irakurri: Sorozabal anaien eta Erkiaga-Lopezen arteko Biscayne Cupeko finalaren laburpena
author image

EITB

Última actualización

Johan y Gorka Sorozabal han ganado la Biscayne Cup tras perder el primer set ante Erkiaga-López (15-6), remontar el segundo (8-15) y romper el empate en el tercero (3-5).

Jai Alai League Gorka Sorozabal Johan Sorozabal Imanol López Aritz Erkiaga Biscayne Cup Cesta punta

