Sorozabal anaiak, Biscayne Cupeko txapeldunak
Johan eta Gorka Sorozabalek irabazi dute Biscayne Cup, Erkiaga-Perez bikotearen aurka lehen seta galdu (15-6), bigarrena irauli (8-15) eta hirugarrenean berdinketa hautsita (3-5).
Biscayne Cupeko finalak bi belaunaldi jarri ditu aurrez aurre: Erkiaga eta Lopez beteranoak eta Sorozabal anai gazteak. Lehen seta erritmo biziarekin hasi da, Erkiagak eta Lopezek euren esperientzia inposatu dute eta lehen tantoetan ekimena eraman dute. Hala ere, bikote gazteak lasaitasunari eusten eta presioari aurre egiten jakin du. Erkiagaren errebote ikusgarri bati esker (10-5), beteranoek lehen setean nagusitzea lortu dute (15-6).
Bigarren setean, Johan eta Gorka Sorozabalek euren estrategia doitu dute. Johan txokoan dejadak eginez eta erasoan indartsu hasi da aurrean, eta Gorkak Erkiagak errebotera bidalitako pilotak eramaten jakin du. Lopezek saskiarekin izandako arazoek (hasieran hautsi egin zaio, gero katigatu, eta azkenean, markagailuan 12-8koa zegoenean, erabat hautsi zaio) gazteek markagailua iraultzea erraztu dute, bigarren seta eskuratzeko (8-15).
Berdinketa hausteko seta zirraragarria izan da: Johan eta Gorka hasieratik izan dira nagusi, beteranoen akats bakoitza eta euren aukerak aprobetxatuz. Sei tanto jokatu ondoren, 3-5ko emaitzarekin itxi dute hirugarren seta, zortzigarren koadrotik dejada ikusgarria eginez Erkiaga eta Lopez aukerarik gabe utzita.
Daniako frontoiak egun historikoa bizi izan du, AEBko zale eta pilotari ohi ugari bilduta, eta Jai Alairen mendeurrena omendu dute, ikuskizun paregabea eskainiz. Jose Miguel Arregui frontoiko intendente historikoak txapelak jartzeko ohorea izan du, bertako kasinoko ordezkariekin batera, AEBko zesta-puntarentzat egun ahaztezinari izan denari bukaera bikaina emateko.
Markagailua: 15-6, 8-15 eta 3-5.
Erkiagak eta Lopezek neurketa estu eta lehiatuan menderatu dituzte Urreisti eta Ibarluzea (15-11, 15-13); Sorozabal anaiak, aldiz, sendo eta agintari aritu dira Goitia eta Lekerikaren aurka (15-4, 15-11).
Daniako pilotalekuan jokatzen ari den Biscayne Cup txapelketak zale asko erakarri ditu harmailetara, puntista ohiak ere tartean. Miguel Angel Meabebasterretxea, Pedro Mari Sardui, Asier Elezgarai eta Alex Rekalde puntista ohiekin izan gara, txapelketaren eta giroaren inguruan zer iritzi duten jakiteko.
Eñaut Urreisti-Ion Ibarluzea eta Aritz Erkiaga-Imanol Lopez bikoteek finalerdietarako txartela lortu dute euren ligaxkako partidetan garaipena lortuta.
Zulaika eta Ubilla ezustekoa ematen saiatuko dira Erkiaga eta Lopezen aurrean. Urreistik eta Ibarluzeak garaipena behar dute finalerdietarako txartela lortzeko; Sorozabal anaiak, aldiz, sailkatuta daude dagoeneko.
Johan eta Gorka finalerdietan dira, eta Erkiagak eta Lopezek, Zulaikaren eta Ubillaren aurkako partidan joko bat eskuratuko balute, sailkatzea erdietsiko lukete. Sorozabal anaiek 15-7 eta 15-7 menderatu dituzte Laduche eta Basque, eta Erkiaga eta Lopez 15-13 eta 15-11 gailendu zaizkie Goitiari eta Lekerikari.
Txapelketaren aurkezpenean puntistek Erkiaga-Lopez bikotea faborito nagusitzat jo zuten. Atzelari zumaiarrak Danian agur esatea "pribilegioa" dela azpimarratu du.
Erkiaga-Lopez, Goitia-Lekerika, Laduche-Basque, Urreisti-Ibarluzea, Johan-Gorka eta Zulaika-Ubilla bikoteak lehiatzen ari dira Biscayne Cupen bigarren edizioan, Floridako (AEB) Grand Slamean.
