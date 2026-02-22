Los hermanos Sorozabal, campeones de la Biscayne Cup
Johan y Gorka Sorozabal han conquistado la Biscayne Cup tras perder el primer set 15-6 contra la pareja Erkiaga-Pérez, remontar el segundo 8-15 y ganar el desempate 3-5, en un frontón de Dania lleno que ha celebrado los 100 años del Jai Alai en Estados Unidos.
La final de la Biscayne Cup enfrentaba a dos generaciones distintas: los veteranos Erkiaga y López contra los jóvenes hermanos Sorozabal. El primer set comenzó con un ritmo muy intenso, con Erkiaga y López imponiendo su experiencia y llevando la iniciativa en los primeros tantos. Sin embargo, la pareja joven supo mantener la calma y resistir la presión. Gracias a un espectacular rebotazo de Erkiaga al ancho (10-5), los veteranos lograron imponerse en el primer set 15-6.
En el segundo set, Johan y Gorka Sorozabal ajustaron su estrategia. Johan comenzó con dejadas en el txoko y potentes ataques adelante, mientras Gorka cubría la cancha y defendía los rebotes de Erkiaga a botecorrido. Los problemas con la cesta de López (que se rompió, luego se enganchó y finalmente se rompió del todo en el 12-8) facilitaron la remontada de los jóvenes, que se llevaron el segundo set 8-15.
El desempate final fue emocionante: Johan y Gorka dominaron desde el principio, aprovechando cada error de los veteranos y sus propias oportunidades. Tras seis tantos, cerraron el partido 3-5 con puntos decisivos, incluyendo dejadas espectaculares desde el cuadro ocho y rebotazos que dejaron a Erkiaga y López sin opciones de empate.
El frontón de Dania vivió una jornada histórica, con aficionados y ex-pelotaris de todo Estados Unidos celebrando un espectáculo único que homenajeó un siglo de Jai Alai en el país. Jose Miguel Arregui, histórico intendente del frontón, tuvo el honor de poner las txapelas a los campeones junto a representantes del casino local, cerrando un día inolvidable para la cesta-punta estadounidense.
Marcador final: Erkiaga-López 15-6, 8-15, 3-5 Johan-Gorka.
