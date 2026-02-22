Los hermanos Sorozabal, campeones de la Biscayne Cup

La final de la Biscayne Cup enfrentaba a dos generaciones distintas: los veteranos Erkiaga y López contra los jóvenes hermanos Sorozabal. El primer set comenzó con un ritmo muy intenso, con Erkiaga y López imponiendo su experiencia y llevando la iniciativa en los primeros tantos. Sin embargo, la pareja joven supo mantener la calma y resistir la presión. Gracias a un espectacular rebotazo de Erkiaga al ancho (10-5), los veteranos lograron imponerse en el primer set 15-6.

En el segundo set, Johan y Gorka Sorozabal ajustaron su estrategia. Johan comenzó con dejadas en el txoko y potentes ataques adelante, mientras Gorka cubría la cancha y defendía los rebotes de Erkiaga a botecorrido. Los problemas con la cesta de López (que se rompió, luego se enganchó y finalmente se rompió del todo en el 12-8) facilitaron la remontada de los jóvenes, que se llevaron el segundo set 8-15.