Gorka Sorozabal: "Anai bezala funtzionatzen dugu, talde bat bezala"
Johan Sorozabalen, Gorka Sorozabalen, Aritz Erkiagaren eta Imanol Lopezen adierazpenak Biscayne Cupeko finalaren ostean.
Sorozabal anaien eta Erkiaga-Lopezen arteko Biscayne Cupeko finalaren laburpena
Johan eta Gorka Sorozabalek irabazi dute Biscayne Cup, Erkiaga-Lopez bikotearen aurka lehen seta galdu (15-6), bigarrena irauli (8-15) eta hirugarrenean berdinketa hautsita (3-5).
Sorozabal anaiak, Biscayne Cupeko txapeldunak
Erkiaga-Lopez eta Johan-Gorka bikoteak iritsi dira Biscayne Cupeko finalera
Erkiagak eta Lopezek neurketa estu eta lehiatuan menderatu dituzte Urreisti eta Ibarluzea (15-11, 15-13); Sorozabal anaiak, aldiz, sendo eta agintari aritu dira Goitia eta Lekerikaren aurka (15-4, 15-11).
Puntista ohiak ere Biscayne Cuparekin gozatzen ari dira
Daniako pilotalekuan jokatzen ari den Biscayne Cup txapelketak zale asko erakarri ditu harmailetara, puntista ohiak ere tartean. Miguel Angel Meabebasterretxea, Pedro Mari Sardui, Asier Elezgarai eta Alex Rekalde puntista ohiekin izan gara, txapelketaren eta giroaren inguruan zer iritzi duten jakiteko.
Erkiaga-Lopez eta Johan-Gorka, Daniako Biscayne Cupeko final handira
Urreisti-Ibarluzea eta Erkiaga-Lopez, Daniako Biscayne Cupeko finalerdietara
Eñaut Urreisti-Ion Ibarluzea eta Aritz Erkiaga-Imanol Lopez bikoteek finalerdietarako txartela lortu dute euren ligaxkako partidetan garaipena lortuta.
Zulaika-Ubilla vs Erkiaga Lopez eta Urreisti-Ibarluzea vs Johan-Gorka, ligaxkako azken jardunaldian
Zulaika eta Ubilla ezustekoa ematen saiatuko dira Erkiaga eta Lopezen aurrean. Urreistik eta Ibarluzeak garaipena behar dute finalerdietarako txartela lortzeko; Sorozabal anaiak, aldiz, sailkatuta daude dagoeneko.
Johan-Gorka eta Erkiaga-Lopez bikoteek garaipena lortu dute Biscayne Cupeko bigarren jardunaldian, Laduche-Basque eta Goitia-Lekerika aurkari
Johan eta Gorka finalerdietan dira, eta Erkiagak eta Lopezek, Zulaikaren eta Ubillaren aurkako partidan joko bat eskuratuko balute, sailkatzea erdietsiko lukete. Sorozabal anaiek 15-7 eta 15-7 menderatu dituzte Laduche eta Basque, eta Erkiaga eta Lopez 15-13 eta 15-11 gailendu zaizkie Goitiari eta Lekerikari.
Biscayne Cupeko bigarren jardunaldian Sorozabal anaiak eta Erkiaga-Lopez bikotea sartuko dira lehian
Txapelketaren aurkezpenean puntistek Erkiaga-Lopez bikotea faborito nagusitzat jo zuten. Atzelari zumaiarrak Danian agur esatea "pribilegioa" dela azpimarratu du.