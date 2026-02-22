ZESTA-PUNTA
Gorka Sorozabal: "Anai bezala funtzionatzen dugu, talde bat bezala"

Jai Alai
18:00 - 20:00
Gorka Sorozabal. Argazkia: Jai Alai
EITB

Johan Sorozabalen, Gorka Sorozabalen, Aritz Erkiagaren eta Imanol Lopezen adierazpenak Biscayne Cupeko finalaren ostean. 

