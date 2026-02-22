Gorka Sorozabal: "Funcionamos como hermanos, como equipo"
Declaraciones de Johan Sorozabal, Gorka Sorozabal, Aritz Erkiaga e Imanol López tras la final de la Biscayne Cup en la que los hermanos Sorozabal se han llevado la txapela.
Te puede interesar
Resumen de la final de la Biscayne Cup entre los hermanos Sorozabal y Erkiaga-López
Los hermanos Sorozabal, campeones de la Biscayne Cup
Johan y Gorka Sorozabal han conquistado la Biscayne Cup tras perder el primer set 15-6 contra la pareja Erkiaga-López, remontar el segundo 8-15 y ganar el desempate 3-5, en un frontón de Dania lleno que ha celebrado los 100 años del Jai Alai en Estados Unidos.
Erkiaga-López y Johan-Gorka disputarán la final de la Biscayne Cup
Erkiaga y López se han impuesto a Urreisti-Ibarluzea por 15-11 y 15-13 en un duelo muy igualado, mientras que Johan y Gorka han certificado su pase con mayor contundencia ante Goitia-Lekerika (15-4 y 15-11). La pelea por el título ya tiene protagonistas.
Los expuntistas disfrutan también con la Biscayne Cup
La Biscayne Cup que se está disputando en el frontón de Dania está atrayendo a numerosos aficionados y aficionadas al frontón, y entre ellos, a varios exjugadores de cesta punta. Miguel Ángel Meabebasterretxea, Pedro Mari Sardui, Asier Elezgarai y Alex Rekalde nos hablan del ambiente tan especial que se está viviendo en Florida en torno a la Biscayne Cup.
Erkiaga-López y Johan-Gorka jugarán la gran final de la Biscayne Cup de Dania
Urreisti-Ibarluzea y Erkiaga-López, a semifinales de la Biscayne Cup de Dania
Las parejas compuestas por Eñaut Urreisti e Ion Ibarluzea y por Aritz Erkiaga e Imanol López han conseguido su pase a las semifinales tras sendas victorias en sus respectivos partidos de liguilla.
Zulaika-Ubilla vs. Erkiaga López y Urreisti-Ibarluzea vs. Johan-Gorka, en la última jornada de la liguilla
Zulaika y Ubilla tratarán de dar la sorpresa ante Erkiaga y López. Urreisti e Ibarluzea necesitan la victoria para lograr el pase a semifinales, mientras que los hermanos Sorozabal ya están clasificados.
Johan-Gorka y Erkiaga-López ganan en la segunda jornada de la Biscayne Cup, ante Laduche-Basque y Goitia-Lekerika
Johan y Gorka ya están en semifinales, y Erkiaga y López lograrían clasificarse si se anotan un set en su partido contra Zulaika-Ubilla. Los hermanos Sorozabal han ganado por 15-7 y 15-7 a Laduche y Basque, y Erkiaga y López han superado por 15-13 y 15-11 a Goitia y Lekerika.
Los hermanos Sorozabal y la pareja Erkiaga-López entran en liza en la segunda jornada de la Biscayne Cup
En la presentación del torneo los puntistas señalaron a la pareja formada por Aritz Erkiaga e Imanol López como la gran favorita. El zaguero de Zumaia ha destacado que es un "privilegio" despedirse en Dania.