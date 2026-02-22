CESTA PUNTA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Gorka Sorozabal: "Funcionamos como hermanos, como equipo"

Jai Alai
18:00 - 20:00

Gorka Sorozabal. Foto: Jai Alai

Euskaraz irakurri: Gorka Sorozabal: "Anai bezala funtzionatzen dugu, talde bat bezala"
author image

EITB

Última actualización

Declaraciones de Johan Sorozabal, Gorka Sorozabal, Aritz Erkiaga e Imanol López tras la final de la Biscayne Cup en la que los hermanos Sorozabal se han llevado la txapela.

Jai Alai League Gorka Sorozabal Johan Sorozabal Imanol López Aritz Erkiaga Biscayne Cup Cesta punta

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X