Puntista ohiak ere Biscayne Cuparekin gozatzen ari dira

Zesta-puntako jokalari ohia
18:00 - 20:00
Puntista ohiak, Daniako frontoian. Irudia: EITB Media.
EITB

Azken eguneratzea

Daniako pilotalekuan jokatzen ari den Biscayne Cup txapelketak zale asko erakarri ditu harmailetara, puntista ohiak ere tartean. 

Miguel Angel Meabebasterretxea, Pedro Mari Sardui, Asier Elezgarai eta Alex Rekalde puntista ohiekin izan gara, txapelketaren eta giroaren inguruan zer iritzi duten jakiteko.

Jai Alai League Biscayne Cup

