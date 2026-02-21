Cesta punta
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Los expuntistas disfrutan también con la Biscayne Cup

Zesta-puntako jokalari ohia
18:00 - 20:00

Expuntistas disfrutan de la Biscayne Cup desde la grada. Imagen: EiTB Media.

Euskaraz irakurri: Puntista ohiak ere Biscayne Cuparekin gozatzen ari dira
author image

EITB

Última actualización

La Biscayne Cup que se está disputando en el frontón de Dania está atrayendo a numerosos aficionados y aficionadas al frontón, y entre ellos, a varios exjugadores de cesta punta. 

Miguel Ángel Meabebasterretxea, Pedro Mari Sardui, Asier Elezgarai y Alex Rekalde nos hablan del ambiente tan especial que se está viviendo en Florida en torno a la Biscayne Cup.

Jai Alai League Biscayne Cup

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X