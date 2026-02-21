La Biscayne Cup que se está disputando en el frontón de Dania está atrayendo a numerosos aficionados y aficionadas al frontón, y entre ellos, a varios exjugadores de cesta punta.

Miguel Ángel Meabebasterretxea, Pedro Mari Sardui, Asier Elezgarai y Alex Rekalde nos hablan del ambiente tan especial que se está viviendo en Florida en torno a la Biscayne Cup.