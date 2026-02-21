Zesta-punta
Erkiaga-Lopez eta Johan-Gorka bikoteak iritsi dira Biscayne Cupeko finalera

Erkiaga eta Lopez
18:00 - 20:00
Aritz Erkiaga eta Imanol Lopez. Argazkia: Jai Alai News
author image

EITB

Azken eguneratzea

Erkiagak eta Lopezek neurketa estu eta lehiatuan menderatu dituzte Urreisti eta Ibarluzea (15-11, 15-13); Sorozabal anaiak, aldiz, sendo eta agintari aritu dira Goitia eta Lekerikaren aurka (15-4, 15-11).

Biscayne Cup Aritz Erkiaga Imanol López Johan Sorozabal Gorka Sorozabal Jai Alai League

