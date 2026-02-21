Erkiaga-López y Johan-Gorka disputarán la final de la Biscayne Cup
Erkiaga y López se han impuesto a Urreisti-Ibarluzea por 15-11 y 15-13 en un duelo muy igualado, mientras que Johan y Gorka han certificado su pase con mayor contundencia ante Goitia-Lekerika (15-4 y 15-11). La pelea por el título ya tiene protagonistas.
Los expuntistas disfrutan también con la Biscayne Cup
La Biscayne Cup que se está disputando en el frontón de Dania está atrayendo a numerosos aficionados y aficionadas al frontón, y entre ellos, a varios exjugadores de cesta punta. Miguel Ángel Meabebasterretxea, Pedro Mari Sardui, Asier Elezgarai y Alex Rekalde nos hablan del ambiente tan especial que se está viviendo en Florida en torno a la Biscayne Cup.
Erkiaga-López y Johan-Gorka jugarán la gran final de la Biscayne Cup de Dania
Urreisti-Ibarluzea y Erkiaga-López, a semifinales de la Biscayne Cup de Dania
Las parejas compuestas por Eñaut Urreisti e Ion Ibarluzea y por Aritz Erkiaga e Imanol López han conseguido su pase a las semifinales tras sendas victorias en sus respectivos partidos de liguilla.
Zulaika-Ubilla vs. Erkiaga López y Urreisti-Ibarluzea vs. Johan-Gorka, en la última jornada de la liguilla
Zulaika y Ubilla tratarán de dar la sorpresa ante Erkiaga y López. Urreisti e Ibarluzea necesitan la victoria para lograr el pase a semifinales, mientras que los hermanos Sorozabal ya están clasificados.
Johan-Gorka y Erkiaga-López ganan en la segunda jornada de la Biscayne Cup, ante Laduche-Basque y Goitia-Lekerika
Johan y Gorka ya están en semifinales, y Erkiaga y López lograrían clasificarse si se anotan un set en su partido contra Zulaika-Ubilla. Los hermanos Sorozabal han ganado por 15-7 y 15-7 a Laduche y Basque, y Erkiaga y López han superado por 15-13 y 15-11 a Goitia y Lekerika.
Los hermanos Sorozabal y la pareja Erkiaga-López entran en liza en la segunda jornada de la Biscayne Cup
En la presentación del torneo los puntistas señalaron a la pareja formada por Aritz Erkiaga e Imanol López como la gran favorita. El zaguero de Zumaia ha destacado que es un "privilegio" despedirse en Dania.
Aficionados de EE. UU. acogen con agrado la oportunidad que les brinda la Biscayne Cup de disfrutar de la cesta punta
Las parejas Erkiaga-López, Goitia-Lekerika, Laduche-Basque, Urreisti-Ibarluzea, Johan-Gorka y Zulaika-Ubilla compiten estos días en la segunda edición de la Biscayne Cup, en el Grand Slam de Florida (EE. UU).
Arranca la segunda edición de la Biscayne Cup
Arranca la segunda edición de la Biscayne Cup, en la ciudad de Dania. El torneo comenzará con dos partidos: Goitia-Lekerika vs. Zulaika-Ubilla y Laduche-Basque vs. Urreisti-Ibarluzea.
Segunda edición de la Biscayne Cup, seis parejas y 2000 puntos de la Liga en juego
Las parejas Erkiaga-López, Goitia-Lekerika, Laduche-Basque, Urreisti-Ibarluzea, Johan-Gorka y Zulaika-Ubilla competirán en el Grand Slam de Florida (EE. UU.), y EITB ofrecerá cumplida información del torneo desde allí.