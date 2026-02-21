Cesta punta
Erkiaga-López y Johan-Gorka disputarán la final de la Biscayne Cup

Erkiaga eta Lopez
18:00 - 20:00
Aritz Erkiaga e Imanol López. Foto: Jai Alai News
Euskaraz irakurri: Erkiaga-Lopez eta Johan-Gorka bikoteak iritsi dira Biscayne Cupeko finalera
author image

EITB

Última actualización

Erkiaga y López se han impuesto a Urreisti-Ibarluzea por 15-11 y 15-13 en un duelo muy igualado, mientras que Johan y Gorka han certificado su pase con mayor contundencia ante Goitia-Lekerika (15-4 y 15-11). La pelea por el título ya tiene protagonistas.

Biscayne Cup Aritz Erkiaga Imanol López Johan Sorozabal Gorka Sorozabal Jai Alai League

