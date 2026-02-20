Urreisti-Ibarluzea eta Erkiaga-Lopez, Daniako Biscayne Cupeko finalerdietara
Eñaut Urreisti-Ion Ibarluzea eta Aritz Erkiaga-Imanol Lopez bikoteek finalerdietarako txartela lortu dute euren ligaxkako partidetan garaipena lortuta.
Zesta-punta profesionaleko Biscayne Cup txapelketako hirugarren jardunaldian, Eñaut Urreisti eta Ion Ibarluzea eta Aritz Erkiaga eta Imanol Lopez finalerdietara sailkatu dira, euren ligaxkako partidan garaipena lortuta.
Jardunaldiko lehen norgehiagokan, Urreistik eta Ibarluzeak Sorozabal anaiek (Johan eta Gorka) osatutako bikoteari irabazi diote. Partida oso parekatuta hasi da, baina bien arteko konpenetrazioari eta Johanen zartako izugarriei esker, bi anaiak abantaila txiki batekin (8-7) heldu dira lehen atsedenaldira. Atsedenaldi laburraren ondoren, markinarraren hiru tantok aurretik jarri dituzte moreak (9-10), eta laster berdindu dute markagailua, Gorka Sorozabalen eskuinkada batekin (10-10). Hala ere, Eñautek eta Ionek 13-13koa jarri dute, baina Sorozabal anaiak aurretik jarri dira, gazteenak bi tanto jarraian eginda (15-13).
Emaitza horrekin, partida anaien alde bideratzeko zorian zegoela, Urreistik eta Ibarluzeak ez dute amore eman. 4-4koaren ostean, abantaila hartu dute (4-7), eta Johanek aldea murriztu du (5-7). Bikote moreak sendo jarraitu du (6-8, 7-9), eta behin betiko kolpea eman du seta eskuratzeko (8-14, 10-15).
Bigarren norgehiagokan, Erkiaga-Lopez bikoteak maila bikaina eman du Zulaika eta Ubilla mendean hartzeko. Erkiagak eta Lopezek eroso irabazi dute lehen seta (15-6), baina ia-ia galdu egin dute partida, indarrak gehiegi gorde nahi izateagatik.
Bigarren jokoan, Erkiagak ez du sakean asmatu, eta Zulaikak, piloteoan ezer gutxi egin behar zutela jakinda, errestoa bi paretetara eraman du. Azkenean, 14-15 irabazi dute seta, eta partida irabazteko tanto bakarrera egon dira (4-5).
Zure interesekoa izan daiteke
Zulaika-Ubilla vs Erkiaga Lopez eta Urreisti-Ibarluzea vs Johan-Gorka, ligaxkako azken jardunaldian
Zulaika eta Ubilla ezustekoa ematen saiatuko dira Erkiaga eta Lopezen aurrean. Urreistik eta Ibarluzeak garaipena behar dute finalerdietarako txartela lortzeko; Sorozabal anaiak, aldiz, sailkatuta daude dagoeneko.
Johan-Gorka eta Erkiaga-Lopez bikoteek garaipena lortu dute Biscayne Cupeko bigarren jardunaldian, Laduche-Basque eta Goitia-Lekerika aurkari
Johan eta Gorka finalerdietan dira, eta Erkiagak eta Lopezek, Zulaikaren eta Ubillaren aurkako partidan joko bat eskuratuko balute, sailkatzea erdietsiko lukete. Sorozabal anaiek 15-7 eta 15-7 menderatu dituzte Laduche eta Basque, eta Erkiaga eta Lopez 15-13 eta 15-11 gailendu zaizkie Goitiari eta Lekerikari.
Biscayne Cupeko bigarren jardunaldian Sorozabal anaiak eta Erkiaga-Lopez bikotea sartuko dira lehian
Txapelketaren aurkezpenean puntistek Erkiaga-Lopez bikotea faborito nagusitzat jo zuten. Atzelari zumaiarrak Danian agur esatea "pribilegioa" dela azpimarratu du.
AEBko zaleek gustura hartu dute Biscayne Cupek goi-mailako zesta-puntaz gozatzeko eman dien aukera
Erkiaga-Lopez, Goitia-Lekerika, Laduche-Basque, Urreisti-Ibarluzea, Johan-Gorka eta Zulaika-Ubilla bikoteak lehiatzen ari dira Biscayne Cupen bigarren edizioan, Floridako (AEB) Grand Slamean.
Martxan da Biscayne Cup Grand Slama, Floridako Dania hirian
Biscayne Cuparen bigarren edizioa hasiko da gaur, Dania hirian. Bi partidekin hasiko da torneoa: Goitia-Lekerik vs Zulaika-Ubilla eta Laduche-Basque vs Urreisti-Ibarluzea.
Biscayne Cupen bigarren edizioa, sei bikote eta Ligako 2.000 puntu jokoan
Erkiaga-Lopez, Goitia-Lekerika, Laduche-Basque, Urreisti-Ibarluzea, Johan-Gorka eta Zulaika-Ubilla bikoteak lehiatuko dira Floridako (AEB) Grand Slamean, eta EITBk txapelketaren informazioa emango du bertatik bertara.
Zesta-puntaren profesionalizaziorantz urrats berria: “Pole Performance” proiektua
Zesta-puntari profesionaltasun handiagoa emateko, “Pole Performance” proiektua aurkeztu dute Donibane Lohizunen. Ekimena goi-mailako entrenamenduetan oinarritzen da, eta puntistei arlo fisikoan, teknikoan, taktikoan eta mentalean prestakuntza eskaintzea du helburu.
Ihart eta Arai Berriatuko Master Serieseko finalean dira, Erika eta Alize mendean hartuta
Jai Alai Ligako lehen neurketan, Ihartek eta Araiek Erika eta Alize garaitu dituzte (11-15 eta 8-15), eta Berriatuko Master Serieseko finalerako sailkatu dira. Datorren ostiralean jokatuko da bigarren finalerdia: Lur eta Maia Elaiaren eta Eneritzen aurka arituko dira.
Emakumezkoen Jai Alai Ligaren bigarren edizioa aurkeztu dute Berriatuan
Bigarren edizioa izango da aurtengoa, eta iaz bezala, Berriatuan hasiko da txapelketa. Emakume gehiagok hartuko dute parte, gaurko aurkezpenean azaldutakoaren arabera.